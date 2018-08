di

Il Centro Studi della Fiaip ha rilevato l’ennesimo calo dei valori immobiliari nel primo semestre del 2018. Commentando l’ennesimo dato negativo per l’economia immobiliare, il presidente nazionale della Fiaip Gian Battista Baccarini ha dichiarato: “Nella prossima Legge di Bilancio è necessario un intervento urgente di riduzione delle tasse sull’immobiliare, al fine di dare una boccata di ossigeno alla nostra economia. In tutti i Paesi Europei e negli Stati Uniti l’economia cresce nel suo complesso in quanto sono state adottate politiche volte a favorire lo sviluppo immobiliare. In Italia una forte azione di riduzione delle tasse sull’immobiliare produrrebbe un aumento di 1,5 punti del Pil. L’applicazione della cedolare secca a tutte le tipologie contrattuali inerenti la locazione porterebbe inoltre a un recupero sostanzioso dell’evasione fiscale”.

Immobiliare, Fiaip : In Usa crescono i prezzi delle case e cresce il Pil. In Italia prezzi ancora giù e Pil in ribasso