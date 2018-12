Immobiliare: domani a Roma convegno Fiaip per ragionare sul rilancio del settore

di

Domani, a Roma le principali organizzazioni del comparto immobiliare si riuniscono alle ore 15.00 presso l’Auditorium Loyola, Centro Congressi Pontificia Università Gregoriana, in Piazza della Pilotta 4, in un convegno nazionale promosso dalla Fiaip e dall’Opmi, Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare, per analizzare gli effetti sul real estate della legge di Bilancio 2019, che vede in queste ore ulteriori modifiche e trattative tra l’esecutivo e l’Unione Europea.

Dopo i dati congiunturali negativi, che registrano per la prima volta da quattro anni un segno meno davanti al Pil, a fronte di un’economia che ancora non riparte l’intero settore immobiliare e le principali organizzazioni del comparto proporranno all’esecutivo nuove misure per il rilancio del settore e un piano di riforme strutturali, che possa far fronte alle minacce di recessione nel 2019 e all’economia che sta frenando.

“Dal 2011 in poi tutti i governi che si sono succeduti hanno usato le case degli Italiani come un Bancomat. È naturale chiedere al governo Conte un segno di discontinuità – ha sottolineato Gian Battista Baccarini, presidente nazionale della Fiaip – e nella giornata di domani proporremo modifiche alla legge di stabilità che terranno conto delle poche risorse a disposizione, e che potrebbero avere effetti importanti sulla crescita dell’intera economia”.

I lavori cominceranno alle ore 15.00 con una prima tavola rotonda che si occuperà della Legge di Stabilità 2019, delle modifiche della legge 39/89 e dei nuovi provvedimenti per l’immobiliare. Per parlarne interverranno il notaio Maria Luisa Cenni, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il presidente della Fiaip Gian Battista Baccarini, Samuele Lupidii, amministratore delegato di Auxilia Finance s.p.a., il senatore Paolo Ripamonti (Lega) e il senatore Giorgio Fede (M5S).

Alle ore 16.30 si parlerà de Il mercato immobiliare per il rilancio del Paese. Ne parleranno: Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip, l’ On. Catia Polidori (FI), onorevole Giorgia Latini (Lega) l’onorevole Tommaso Foti (FdI), Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

Alle ore 18.00 è previsto l’insediamento e la presentazione dell’Osservatorio Parlamentare sul mercato immobiliare insieme al presidente onorario senatore Vincenzo Gibiino e al presidente dell’Opmi onorevole Catia Polidori. È previsto l’intervento dell’onorevole. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

Modererà i lavori Paolo Righi, presidente di Confassociazioni Immobiliare, già presidente della Fiaip.

