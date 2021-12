Immobiliare, Frimm: compravendite effettuate da agenzie immobiliari Mls Agent Re in aumento del 28,29% rispetto al 2020

Le compravendite effettuate dalle agenzie che lavorano in Mls Agent Re, la piattaforma di sharing immobiliare di Frimm s.p.a., hanno registrato un aumento del 28,29% rispetto ai valori registrati nel 2020: un aumento di circa 4.000 compravendite (per un totale di 17.330) rispetto alle 13.508 dell’anno precedente. Si tratta di una crescita in linea con le rilevazioni dell’Omi che, su analisi del Centro Studi di Frimm, riportano una crescita media +30,39% sul parziale delle transazioni avvenute nel 2021 (in proiezione a fine anno si prospetta un rialzo di molto superiore).



Le compravendite avvenute in collaborazione, il core business del sistema Mls, sono invece risultate di poco in crescita, 6.932 nel 2021 quando erano 6.754 nel 2020, con un monte provvigioni scambiato sostanzialmente invariato (75.543.000 di euro).



L’analisi dei numeri di Mls Agent Re, effettuata dal 12 novembre del 2020 al giorno 11 dello stesso mese del 2021, mostra anche che sono ormai 2.775 gli agenti immobiliari presenti sul più grande e diffuso Multiple Listing Service (Mls) per la collaborazione tutelata in Italia. E che, insieme, hanno lavorato su un totale di 67.163 immobili, di cui ben 43.143 condivisi con l’intera rete, e 365.820 possibili acquirenti,circa 1.002 nuovi contatti al giorno (+25% rispetto al 2020).



Inoltre, è stato registrato un aumento dei prezzi di oltre il 2% a fronte di un tempo medio necessario per la vendita di 116 giorni: è la prima volta che il Rapporto Mls Italia riporta questo dato, calcolato sulla media di giorni che intercorrono dall’inserimento in Mls di un incarico di vendita alla sua eliminazione perché venduto.



Con l’aumento della digitalizzazione del comparto delle agenzie immobiliari c’è stato un considerevole incremento delle visualizzazioni uniche delle schede immobile del sistema Mls di quasi 2 milioni di unità, che sono passate dalle 7.800.000 del 2020 alle 9.500.000 dell’anno in corso.



Il sistema Mls è ormai riconosciuto dalle agenzie immobiliari non solo come strumento di condivisione, ma anche come strumento B2B di protezione, gestione e diffusione dei dati immobiliari, un aspetto questo riscontrabile da come gli immobili non condivisi in MLS siano comunque stati inseriti all’interno del sistema per essere proposti alla clientela e sui portali immobiliari.



“Alla luce di questi valori possiamo dire che gli agenti immobiliari stiano capendo l’importanza della gestione e della protezione dei loro dati non soltanto per dare forza e autorevolezza all’intera categoria ma anche per fornire un servizio e una consulenza complessivamente migliori alla propria clientela – ha spiegato il vice presidente di Frimm e direttore della rete Mls Agent Re Vincenzo Vivo, esperto di sistemi MLS da oltre 30 anni -. Per questo motivo, nonostante il totale delle compravendite in condivisione sia rimasto pressoché invariato rispetto all’anno scorso, i risultati complessivi sono aumentati di molto, grazie al fatto che ora è possibileaccedere a MLS Agent RE anche in forma gratuita, con una semplice registrazione online”.



Grazie a questa nuova tipologia di abbonamento, negli ultimi 8 mesi sono oltre 230 le nuove agenzieregistrate al sistema Mls Agent Re.