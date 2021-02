Immobiliare, Homestopeople rende digitali le aste tra privati

Vendere e comprare immobili attraverso un’asta tra privati interamente digitale in modo veloce, sicuro, trasparente. È l’obiettivo della neonata proptech Homestopeople, società di servizi immobiliari per le aste tra privati attiva in Italia, fondata da Dario Cardile e Paolo Castelletti nel gennaio 2021.

Tra i principali vantaggi dei servizi di Homestopeople per venditori e acquirenti la compagnia segnala la convenienza di raggiungere sempre il miglior prezzo di mercato; la velocità di completare l’intero processo di compravendita in meno di 45 giorni; la sicurezza dell’intera procedura garantita dalle offerte visibili in forma anonima e in tempo reale a tutti i partecipanti; la trasparenza di valutare ogni aspetto dell’immobile visionandone le caratteristiche pubblicate, scaricando tutti i documenti online, visitando di persona l’immobile e vedendo tutte le offerte ricevute da altri potenziali acquirenti in tempo reale; la comodità di visitare l’immobile di persona oppure in modalità remota con un agente presso la proprietà che mostra l’immobile dal vivo.

“Le aste Homestopeople nascono dal presupposto di offrire un servizio rapido, trasparente e qualificato a tutti gli attori della filiera, dai compratori ai venditori – spiega il ceo Cardile – e sono molto diverse dalle aste giudiziarie, che per origine e processo di vendita, riguardano immobili sottoposti a procedimenti giudiziari. Chi decide di vendere con le aste immobiliari di Homestopeople, riesce a definire la trattativa in 5-6 settimane, mentre chi acquista può aggiudicarsi un immobile al giusto prezzo di mercato”.

Gli immobili venduti all’asta tra privati sono immobili liberamente vendibili, pertanto non soggetti ai tempi e alle modalità di tribunali. Tutti gli immobili messi all’asta da Homestopeople, sono dotati della documentazione necessaria per attestarne lo stato e sono disponibili a qualsiasi visita e ispezione prima della chiusura dell’asta.

“Ci avvaliamo della collaborazione di agenti immobiliari qualificati che grazie alla loro professionalità verificano tutta la documentazione dell’immobile prima che l’asta cominci – afferma Castelletti -. Vogliamo digitalizzare il processo di compravendita degli immobili in Italia rendendolo il più trasparente, veloce e sicuro senza però mettere da parte le competenze e la professionalità degli agenti”.