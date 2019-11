Immobiliare, Idealista: i metri quadri più cari sono a Firenze, Milano, Bologna e Roma

Prendendo come riferimento il valore medio dell’usato rilevato nel terzo semestre, l’Ufficio Studi di Idealista ha realizzato un’analisi per capire quanti metri quadri è possibile acquistare nelle grandi città e in altri mercati di riferimento con una spesa di 200.000 euro.

Il prezzo delle case usate in Italia continua a scendere. Nell’ultimo trimestre si sono toccati i 1.708 euro/m2 di media, questo significa che, almeno in linea teorica, con lo stesso budget di qualche anno fa oggi ci si può permettere qualche metro quadro in più, ma questa considerazione varia da mercato a mercato.

Mentre a livello nazionale 200.000 euro sono sufficienti per acquistare una casa di 117 m2, la metratura di un quadrilocale, lo scenario cambia nelle metropoli dove, con 200.000 euro si può puntare al massimo a un trilocale da 83 m2 a Napoli.

Le blue chip del mattone italiano

A livello dei grandi centri capoluogo i metri quadri più cari si trovano a Firenze (51 m2) conseguenza di prezzi che si attestano a 3.891 euro al metro quadro. Seguono Milano (60 m2), Bologna (68 m2) e Roma (71 m2).

Considerando le dieci maggiori città italiane, anche la già menzionata Napoli e Verona (103 m2) offrono metrature sotto la media nazionale per chi ha 200mila euro da spendere.

Con la stessa cifra si può puntare a immobili più spaziosi a Bari (118 m2), Padova (120 m2), Torino (127 m2) e Genova (135 m2). Il massimo si raggiunge a Palermo e Catania, dove si arriva a oltre 150 metri quadri.