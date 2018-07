Immobiliare, Idealista: rendimenti delle case ai massimi degli ultimi 4 anni (5,9%)

di

Nonostante la crescita dei Btp a 10 anni, i ritorni del mattone offrono tassi di rendimento che doppiano e, come nel caso dei negozi, triplicano i buoni del tesoro. È quanto emerge da uno studio realizzato da Idealista.

Secondo l’analisi, che mette in relazione i prezzi di vendita e di affitto delle diverse tipologie immobiliari per calcolare il loro rendimento lordo, i locali commerciali si confermano il prodotto più redditizio. Acquistare un negozio per metterlo a reddito oggi arriva a fruttare in media un 9,9%, contro il 7% degli uffici, il 6,7% dei box e il 5,9% delle abitazioni.

Rendimenti nel residenziale

Complice la forte domanda di case in affitto, i rendimenti delle abitazioni in Italia arrivano a toccare il 5,9%, ai massimi da quando idealista ha iniziato a rilevarli (1Q 2014).

Tra i capoluoghi Biella la più redditizia, con un 8,6%, seguita da Vicenza (8,2%) e Novara (7,7%). Tra i grandi mercati Milano (6,2%) offre rendimenti migliori di Roma (5,1%).

Le rendite da immobili più basse d’Italia si trovano a Siena (3,7%), Pesaro (4,2%) e Caserta (4,3%)

Rendimenti dei locali commerciali (no capannoni)

I locali commerciali sono il prodotto immobiliare più redditizio in quasi tutte le città italiane. Il segmento ha registrato i maggiori incrementi rispetto alle altre location per via delle forti contrazioni dei prezzi che hanno caratterizzato il settore negli ultimi 12 mesi, a fronte di una domanda di locazione vivace soprattutto nei centri storici e nei quartieri più importanti delle principali città.

Venezia (15,8%) si colloca al top della redditività, davanti a Milano (15,3%).

Bologna (14,2%), Roma (13%) e Firenze (10,1%) spiccano per i rendimenti a doppia cifra. All’opposto, i ritorni più bassi si registrano a Grosseto (6%), Savona (6,4%) e Forlì (6,5%).

Rendimenti degli uffici

Gli uffici sono gli unici asset alternativi al residenziale a segnare una frenata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Una flessione dello 0,4% che porta la media dei rendimenti lordi da locazione in Italia al 7%.

Bologna (7,9%) presenta le possibilità di ritorni maggiori per gli investitori, davanti a Piacenza (7,8%) e Modena (7,8%). A Milano i rendimenti si attestano al 7%, a Roma al 6,2%.

Le percentuali più basse tra i centri rilevati si registrano a Pesaro (5%), che precede Trento e Ferrara, ferme al 5,4%.

Rendimento dei box

I box auto sono quelli che hanno segnato un notevole balzo nell’ultimo anno, fino a a toccare il 6,3% di media, complice soprattutto il crollo dei prezzi.

Come si vede dall’analisi, questi prodotti possono rendere da un 3,9%, come avviene a Catania e Genova, fino a un 8,6% a Firenze, stando ai dati rilevati da idealista nei centri maggiori. Un box nella capitale frutta l’8%, il 6,4% a Napoli e il 5,6% a Milano.

