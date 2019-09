Immobiliare.it acquisisce il 51% di Realitycs, azienda di riferimento nel settore delle valutazioni immobiliari automatiche

Immobiliare.it ha acquisito il 51% di Realitycs, azienda di riferimento nel settore dei big data, delle valutazioni immobiliari automatiche (Avm) e dei servizi a valore aggiunto per gli operatori di settore. A seguito di questa operazione e grazie alla collaborazione con Realitycs, su Immobiliare.it è disponibile un nuovo servizio per calcolare online il valore degli immobili.

A circa 20 anni dal lancio dei principali portali immobiliari in Italia e in Europa, il settore immobiliare sta vivendo una nuova fase di forte impulso innovativo, favorito dai progressi tecnologici nel digitale. Si tratta del cosiddetto Proptech, termine che definisce e raggruppa tutte le aziende che stanno contribuendo all’innovazione del real estate. Nell’ambito delle Proptech italiane, e in particolare nel settore dei Big Data immobiliari, il progetto Realitycs è partito nel 2014, anno in cui Simone Gadenz, insieme ad altri data scientist con cui ha in seguito co-fondato la società, ha iniziato a lavorare alla definizione degli approcci valutativi e alla realizzazione degli strumenti di analisi e di supporto decisionale oggi disponibili sul mercato.

L’azienda fornisce il servizio di valutazione immobiliare automatica (Avm, automated valutation model) a Immobiliare.it e ad altre società, come Homepal e Casavo, grazie al quale è possibile calcolare in pochi passaggi il valore di mercato di un immobile grazie alla localizzazione e alle caratteristiche dell’immobile stesso. Realitycs offre inoltre il servizio AVM a diverse banche e società di gestione di npl (non performing loans) per la valutazione dei loro stock immobiliari.

“In questi anni abbiamo lavorato senza finanziamenti esterni perchè reputavamo necessaria una visione di lungo periodo e preferivamo trovare un partner strategico che potesse capire il valore di quello che facciamo – ha dichiarato Simone Gadenz, co-fondatore e amministratore delegato di Realitycs –. Sin dai primi incontri con Immobiliare.it è emersa una visione comune. Crediamo che i big data e la location intelligence possano dare un enorme impulso allo sviluppo di servizi che offrano trasparenza nel settore immobiliare, esigenza che in Italia è ancora più forte a causa della mancanza di informazioni accessibili ai cittadini in modo semplice ed economico”.

L’acquisizione di Realitycs consente a Immobiliare.it di offrire ai suoi utenti un nuovo servizio di valutazione immobiliare online. Inserendo in pochi passaggi tutte le principali informazioni relative all’immobile di proprio interesse, come l’indirizzo, l’esposizione, il piano e le dimensioni, il sistema automatico restituisce velocemente la stima del valore dell’abitazione. A questo nuovo servizio, si affianca il già disponibile sistema di monitoraggio dei prezzi di vendita e affitto per tutti i comuni italiani e per i singoli quartieri di oltre cento città.

“Da sempre investiamo per dare maggiore trasparenza a chi compra o vende un immobile. Grazie alla collaborazione con Realitycs abbiamo creato sul nostro portale un nuovo sistema di valutazione immobiliare online per privati e professionisti – ha aggiunto Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it –. Crediamo fermamente nella centralità delle agenzie immobiliari nei processi di compravendita. Per questo abbiamo strutturato il nuovo servizio di valutazione in modo che gli utenti, una volta determinato il valore del proprio immobile, siano incentivati a rivolgersi ai migliori professionisti che operano nella zona in cui è situato”.

Simone Gadenz continuerà a guidare Realitycs insieme agli altri co-fondatori, avendo l’obiettivo di creare nuovi servizi per privati e professionisti con Immobiliare.it e con banche e gestori di npl.