Immobiliare.it: dalla villa di Papa Pacelli alla tenuta di caccia dei Medici. Proprietà nobiliari in vendita

Abitazioni e tenute appartenute famiglie di nobili origini da acquistare o affittare, dalla villa di Papa Pacelli alla tenuta di caccia dei Medici: una rassegna delle abitazioni disponibili è stata diffusa questa mattina da Immobiliare.it.

La torre di Jacopone da Todi

Chi ha sempre sognato di vivere in un contesto signorile circondato dalla cultura medievale potrebbe prendere in considerazione l’idea di acquistare il terratetto che si trova in Piazza Umberto Primo a Todi appartenuto alla famiglia del celebre poeta duecentesco, Jacopone da Todi. Arricchito da un giardino con parcheggio interno, una torre, un’altana panoramica di 46mq e una bellissima terrazza coperta, a impreziosire l’edificio è anche la sua posizione: si trova infatti di fronte alla scalinata monumentale del tempio trecentesco di San Fortunato. Prezzo: 500.000 euro.

Rignano sull’Arno: la tenuta di caccia della famiglia dei Medici di Firenze

Tutti conoscono la famiglia dei Medici di Firenze e proprio a loro è appartenuta la tenuta di caccia trecentesca in vendita a Rignano sull’Arno, in Toscana, oggi disponibile sul portale Immobiliare.it. Si tratta di una villa unifamiliare adagiata in collina, caratterizzata da un parco esterno di 1.500 mq ed è la scelta ideale per chi desidera abitare al riparo dai rumori della città. Prezzo: 1.350.000 euro.

Firenze: quadrilocale dei Martelli

L’aristocrazia fiorentina è stata ricca di nomi influenti e tra questi sicuramente spicca quello dei Martelli, amici fedelissimi della famiglia Medici, che a loro hanno legato fortune e proprietà, tra cui una villa del XV secolo all’interno della quale è oggi in vendita a Firenze Campo di Marte un quadrilocale signorile recentemente ristrutturato con materiali in bioedilizia e finiture miranti a risaltarne il valore storico. Prezzo: 695.000 euro.

Forlì: la villa settecentesca di Papa Pacelli

Moltissimi sono gli appassionati alla storia e agli stemmi papali: per loro a Forlì è in vendita una villa settecentesca appartenuta alla famiglia di Papa Pio XII, che la scelse come residenza estiva e in cui è ancora conservato lo stemma della famiglia Pacelli. Con una superficie di 700 mq, circondata da un parco di 10.000 mq è composta da 3 unità abitative ma necessita di importanti lavori di ristrutturazione. Prezzo: 180.000 euro.

Fontaniva: la barchessa della famiglia Borromeo

Immobiliare.it afferma inoltre che è attualmente in vendita una barchessa di 2.000 mq appartenuta alla famiglia Borromeo, tra le più blasonate della nobiltà milanese. si trova a Fontaniva, in provincia di Padova. Costruita nel 1500, questo edificio conserva ancora la facciata ricca di affreschi d’epoca e a seguito di lavori di ristrutturazione potrebbe essere destinata a uso residenziale, commerciale o direzionale. Prezzo: 190.000 euro.

Peschiera Borromeo: Residenza Longhignana, il monolocale in affitto

Non solo ville, ma anche cascine: a Peschiera Borromeo sempre all’omonima famiglia è appartenuta una cascina seicentesca, Residenza Longhignana, immersa nel verde del Parco Agricolo Sud. E proprio qui è in affitto un monolocale di 40mq, dotato di tutti i comfort, perfetto per chi vuole vivere lontano dal caos cittadino del capoluogo lombardo ma nemmeno troppo: in soli 15 minuti di auto è infatti raggiungibile il centro. Prezzo: 500 euro al mese.

Ravenna, la villa storica della famiglia Manzoni

A Ravenna è in vendita una villa storica del 1700 appartenuta alla famiglia Manzoni, ramo della discendenza dello scrittore Alessandro Manzoni. Affreschi perfettamente conservati, caminetti in ogni stanza e un’area verde di 3.000 mq, ne fanno la scelta ideale per chi desidera un immobile dal valore storico indiscusso. Prezzo: 385.000 euro.

Sanremo: la villa dei Lancaster

Non solo i nobili italiani, ma anche quelli stranieri apprezzano la bellezza del patrimonio immobiliare italiano. Tra questi i Lancaster, conosciuti in Inghilterra e nel mondo per aver combattuto la guerra delle due rose contro gli York tra la seconda metà del XIV secolo e il XV secolo, che sono stati per anni i proprietari di una bellissima villa attualmente in vendita a Sanremo situata in zona panoramica ed immersa in un parco di 21.000 mq. Disposta su tre piani e arricchita da una dependance di 180 mq, dista solo 5 minuti dal mare. Prezzo: 7 milioni di euro.

Capri, la villa di Mona von Bismarck

Mona von Bismarck, icona della moda, eclettica aristocratica e filantropa statunitense, nonché moglie di un nipote del cancelliere tedesco Otto von Bismark, è stata una dei proprietari della meravigliosa casa che fu la “Casa degli Ospiti” di Villa Il Fortino a Capri. Attualmente disponibile per locazioni settimanali, mensili o annuali, l’appartamento dispone di un terrazzo panoramico arredato con divani, un gazebo con tavolo per cenare all’aperto ed un doppio giardino. Prezzo su richiesta.

Suvereto: tenuta della contessa Elisa Baciocchi Bonaparte, sorella di Napoleone

Chiude la rassegna di Immobiliare.it una proprietà di 19 ettari immersa nel verde di querce e ulivi, in vendita a Suvereto, uno dei borghi più belli e conosciuti della Maremma livornese. Adibita ad agriturismo, si compone di un’antica casa colonica in pietra, risalente al XVIII secolo, appartenuta alla contessa Elisa Baciocchi Bonaparte, sorella di Napoleone. A questa si aggiungono altri immobili, edifici e una grande piscina esterna per un totale di 800 mq. Prezzo su richiesta.