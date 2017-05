Immobiliare.it: nel II semestre 2016 prezzi del residenziale in calo dell’1,2%

di

Dopo anni di drastici cali il secondo semestre 2016 ha segnato una riduzione dei prezzi dell’1,2%, che rappresenta l’oscillazione più contenuta rilevata dall’ufficio Studi di Immobiliare.it negli ultimi tre anni.

Secondo i dati raccolti dal portale, la strada verso un mercato finalmente più solido è ancora più visibile se si guarda al dato trimestrale, relativo agli ultimi mesi del 2016: in questo caso la variazione dei prezzi resta negativa ma si ferma appena allo 0,7%. Se il 2015 si era chiuso con un calo annuale del 5,1%, il 2016 si dimostra migliore, con prezzi in diminuzione del 2,4% sui dodici mesi.

Nel mese di dicembre 2016 il costo medio degli immobili residenziali in Italia è stato pari a 1.940 euro al metro quadro. Questo valore varia nelle diverse aree del Paese: la zona più cara si conferma quella del Centro, con valori che arrivano a 2.341 euro al metro quadro; Il Nord cala a 1.952 euro, mentre il Sud rimane l’aerea con costi meno elevati pari mediamente a 1.629 euro al metro quadrato.

Nel secondo semestre del 2016 il Nord è la zona che più delle altre si avvicina alla stabilità dei prezzi degli immobili, con una riduzione dello 0,8% che diventa -0,5% su base trimestrale. Al Centro e al Sud il calo è più evidente anche rispetto alla media nazionale arrivando rispettivamente al -1,7% e al -1,4% nel secondo semestre. In entrambe le aree l’analisi sull’ultimo trimestre 2016 registra una riduzione dei prezzi pari allo 0,8%.

Permane un grande divario fra i grandi e piccoli centri: dove si registrano oltre 250 mila residenti, la cifra media al metro quadro è pari a 2.580 euro; si scende a 1.695 euro per le città con meno di 250 mila abitanti. Guardando però alle variazioni dei prezzi, le due realtà si avvicinano e tendono alla stabilità in maniera praticamente identica, con un calo dei dello 0,9% nell’ultimo trimestre del 2016.

“Un mercato contraddistinto da prezzi in forte calo per anni fa registrare oggi un aumento delle compravendite residenziali (+17,4% secondo l’ultimo Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate) – ha dichiarato Guido Lodigiani, direttore corporate e Ufficio Studi di Immobiliare.it -. Viste le cifre che abbiamo rilevato, le oscillazioni dei prezzi sempre meno significative e vista la natura a “nido d’ape” del ciclo immobiliare, ci aspettiamo, per il 2017, un ulteriore incremento delle compravendite, a fronte di una sempre maggiore stabilità dei prezzi”.

I capoluoghi di regione

Come nel primo semestre, anche la seconda metà del 2016 incorona Firenze come il capoluogo di regione più caro d’Italia, con valori al metro quadro pari a 3.428 euro; ma se nella rilevazione precedente i prezzi erano in calo, adesso la tendenza si è invertita e, per l’ultimo semestre 2016, si registra un aumento dello 0,3%, che sale allo 0,4% su base trimestrale (settembre-dicembre 2016). Anche la seconda e la terza posizione della classifica dei capoluoghi rimangono invariate: Roma è seconda, con 3.327 euro al metro quadro (-2,5% nell’anno, ma soltanto -0,6% nell’ultimo trimestre); Milano resta terza con una media di 3.216 euro al metro quadro, valore in calo dell’1,2% nel semestre e più in discesa nell’ultimo trimestre 2016 con un -1,6%.

Anche la coda della classifica rimane invariata ma emergono alcuni segnali di ripresa da evidenziare. Catanzaro rimane il capoluogo di regione più economico: per comprare un immobile residenziale qui si spendono mediamente 1.129 euro, cifra che è scesa del 5,5% rispetto al 2015 ma che risulta in crescita dello 0,2% nell’ultimo trimestre del 2016. Un segno, questo, di come la ripresa stia coinvolgendo anche le località meno care. Seguono Campobasso, con un prezzo medio di 1.180 euro al metro quadro (-10% rispetto a dicembre 2015, record assoluto dei cali annui in Italia), e Perugia con 1.290 euro/mq, cifra scesa del 5,4% in un anno.

L’ultima parte del 2016 ha visto crescere i prezzi in diversi capoluoghi di regione: oltre ai già citati casi di Firenze e Catanzaro, va segnalata la buona performance di Bologna, dove da settembre a dicembre 2016 i costi sono aumentati dell’1%. A Trieste e Aosta si è rilevato un aumento dello 0,8%, ottimo segno soprattutto per la seconda città che nell’ultima analisi era quella in cui i prezzi erano scesi maggiormente in un anno.

Di seguito la variazione dei prezzi ponderati per area geografica:

dicembre 2016 Variazioni Media di €/mq 12 MESI 6 MESI 3 MESI dic 15-dic 16 giu 16 – dic 16 sett 16-dic 16 Nord 1.952 -2,0% -0,8% -0,5% Centro 2.341 -2,7% -1,7% -0,8% Sud 1.629 -2,7% -1,4% -0,8% ITALIA 1.940 -2,4% -1,2% -0,7%

Queste, invece, le variazioni dei prezzi richiesti nei 20 capoluoghi di regione per la tipologia immobiliare residenziale:

Regione Città dic-16 VARIAZIONI Media di €/mq 12 MESI 6 MESI 3 MESI dic15-dic16 giu16-dic16 sett16-dic16 ABRUZZO L’Aquila 1.764 -5,4% -2,3% -1,2% BASILICATA Potenza 1.611 -5,6% -4,8% -2,1% CALABRIA Catanzaro 1.129 -5,5% -2,8% 0,2% CAMPANIA Napoli 2.703 -3,0% -1,2% -2,1% EMILIA ROMAGNA Bologna 2.560 0,0% 0,9% 1,0% FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste 1.494 1,0% 0,6% 0,8% LAZIO Roma 3.327 -2,5% -1,6% -0,6% LIGURIA Genova 1.870 -6,5% -2,5% -1,3% LOMBARDIA Milano 3.216 -1,4% -1,2% -1,6% MARCHE Ancona 1.902 -3,4% -3,1% -0,9% MOLISE Campobasso 1.180 -10,0% -5,8% -3,1% PIEMONTE Torino 1.789 -2,3% -0,9% -0,2% PUGLIA Bari 2.014 -3,3% -1,4% -1,3% SARDEGNA Cagliari 2.150 -0,4% -0,3% -0,6% SICILIA Palermo 1.506 -4,4% -1,9% -1,2% TOSCANA Firenze 3.428 -0,2% 0,3% 0,4% TRENTINO ALTO ADIGE Trento 2.532 -4,3% -0,4% -1,3% UMBRIA Perugia 1.290 -5,4% -1,6% -0,9% VALLE D’AOSTA Aosta 2.138 -0,7% 1,2% 0,8% VENETO Venezia 2.821 -2,6% -0,5% -0,4%

Fonte dati: Ufficio Studi Immobiliare.it

Immobiliare.it: nel II semestre 2016 prezzi del residenziale in calo dell’1,2% ultima modifica: da