Immobiliare, Osservatorio Luxforsale: nel settore del lusso aumento dell’interesse per le città del sud

Il mercato immobiliare di lusso è sano e in costante crescita. È questo il quadro che emerge dall’osservatorio realizzato dal portale Luxforsale, specializzato esclusivamente nella promozione di immobili di pregio.

“L’analisi effettuata su oltre 7.000 immobili ha evidenziato come gli immobili di lusso siano presenti davvero in ogni parte del mondo”, ha dichiarato Claudio Citzia, ceo di Luxforsale, portale attivo da 10 anni e che proprio in questi giorni ha comunicato la volontà di aprire all’ingresso di nuovi soci tramite un’operazione di crowdfunding.

Italia ed Europa rappresentano la fetta maggiore del mercato, ma sono numerosi anche gli immobili in Inghilterra, Africa, Asia ed America.

In termini numerici le regioni italiane che presentano più immobili pubblicati sono la Toscana, la Lombardia e la Liguria, oltre il 47% di immobili pubblicati sono ville.

Tra i 7.000 immobili pubblicati più di 100 hanno un prezzo superiore ai 10 milioni di euro.

I visitatori stranieri sono principalmente russi, americani e arabi, mentre tra gli italiani oltre a milanesi e romani i potenziali acquirenti derivano anche da Sicilia, Puglia e Campania.

Le regioni più ricercate sono quelle turistiche ovvero nell’ordine Trentino Alto Adige, Sardegna, Friuli Venzia Giulia e Sicilia, mentre un po’ a sorpresa la città più ricercata in Italia è Palermo, seguita dalle ambitissime Roma e Milano.

Da segnalare nelle prime 20 posizioni province come Pescara, Caserta, Monza, Lecce, Salerno, Cagliari e Udine.

Tra i comuni piccoli spiccano quelli turistici sia di mare che di montagna, principalmente in Sardegna, Liguria, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Trentino Alta Adige.

Interessante da notare anche come gli italiani siano alla ricerca di immobili di pregio in grandi città estere come New York, Londra e Parigi, ma anche in nazioni come Grecia o Kenia.

“Il dato che colpisce di più è quello che indica come il prezzo medio dei 50 immobili più richiesti nel 2019 sia di circa 2,5 milioni”, conclude Claudio Citzia.

Infine un sondaggio effettuato presso clienti finali ed operatori del settore ha evidenziato come il 78% di intervistati ricerchi principalmente riservatezza, oltre a professionalità e competenza.