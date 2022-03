Immobiliare, al via partnership tra Coldwell Banker e Gate-away.com

Coldwell Banker, network immobiliare internazionale fondato nel 1906 negli Stati Uniti, che a oggi conta oltre 3.100 agenzie in 40 Paesi nel mondo, dove operano oltre 100.000 agenti, ha siglato una partnership con Gate-away.com, portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente ad acquirenti internazionali che desiderano comprare una casa in Italia.

L’intesa ha l’obiettivo di fondere competenze ed expertise delle due realtà per ampliare strumenti e informazioni per gestire al meglio le richieste dei clienti esteri, da un lato, e implementare e aggiornare costantemente un portafoglio di buyer internazionali sempre più targettizzato ed esigente, dall’altro.

“Gli ultimi anni hanno messo in evidenza come l’interesse del pubblico internazionale privato verso il mercato immobiliare Italiano sia in forte ascesa – ha commentato il ceo di Gate-away.com Simone Rossi –. Questa è una grande opportunità che ogni agente immobiliare dovrebbe valutare con attenzione nella propria attività lavorativa, considerando che le ricerche di case in Italia da parte di utenti internazionali – come rilevato dal nostro report – nel corso del 2021 sono cresciute del +107,38% e le previsioni per il 2022 sono volte ad un ulteriore incremento. Noi di Gate-away.com – conclude Simone Rossi – siamo felicissimi di aver raggiunto questo accordo con un’azienda leader di mercato come la Coldwell Banker, un passo fondamentale che ci permetterà di rafforzare e migliorare la nostra posizione di osservatori privilegiati di questa sezione di mercato, che ci ha reso nel corso degli anni un punto di riferimento in Italia per le agenzie immobiliari e i privati che vogliono vendere i loro immobili a compratori esteri”.

“L’accordo con Gate-away rappresenta per noi un segnale importante, che ribadisce la vocazione internazionale del nostro network. I nostri agenti hanno adesso un’opportunità in più di posizionarsi nel segmento di mercato immobiliare relativo agli acquirenti esteri in Italia. Un segmento che dopo un paio di anni delicati, sta tornando a dare segnali di ripresa e che, in particolare per le agenzie situate nelle location più attrative per i clienti stranieri, rappresenta oltre il 15% del fatturato totale”, ha aggiutno Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker Italy.