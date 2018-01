Immobiliare, domani al Re Italy Winter Forum sarà presentato il manifesto per il rilancio del settore

di

Nell’ambito del Re Italy Winter Forum 2018 le associazioni di categoria del comparto immobiliare promuovono domani 25 gennaio, alle ore 14.00, presso la sede della Borsa Italiana a Milano, un momento di incontro e confronto per presentare agli operatori e alle forze politiche che si candidano alle elezioni politiche del 4 marzo il Manifesto del Real Estate, un progetto per il rilancio dell’immobiliare.

A Milano politici, imprenditori e i principali players del mercato immobiliare nazionale si confronteranno sulla necessità di un’agenda economica per la prossima legislatura che possa mettere al centro l’immobiliare nel suo complesso per rilanciare crescita economica del Paese. Oggi le previsioni per l’economia italiana sono buone, ma soggette a ombre minacciose di revisioni al ribasso per il 2019, anno nel quale il ritmo di crescita potrebbe scendere sotto il 1,3% e l’edilizia permane l’unico settore che non registra ancora segnali di ripresa. È pertanto necessario rivedere la politica fiscale e rimuovere i vincoli normativi che impediscono al settore immobiliare di svolgere quella funzione di motore di sviluppo dell’economia che da sempre ha caratterizzato il Real Estate.

Verrà presentato domani un manifesto per il rilancio del settore immobiliare, aperto a tutte le realtà del comparto che vorranno portare il proprio contributo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico per il Paese.

Nel corso del Re Italy Winter Forum 2018 alle ore 14.00 è previsto l’intervento del senatore Vincenzo Gibiino, presidente dell’Opmi – Osservatorio Parlamentare sul mercato immobiliare che parlerà di “Crescita del benessere economico in relazione al mercato immobiliare” . A questo seguirà la presentazione alle forze politiche e ai candidati alle elezioni politiiche del “Manifesto per la ripresa del mercato immobiliare, appello alla classe politica”. L’evento vedrà la presenza di Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip; Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia; Paolo Righi, presidente di Confassociazioni Immobiliare; Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni; Alessandro Tommasi, di Airbnb e Filippo delle Piane, vice presidente Ance.

L’appuntamento di riferimento per il mercato italiano dell’immobiliare e del risparmio gestito analizzerà anche i trend di mercato e le prospettive di sviluppo per il comparto immobiliare e vedrà anche la presenza di Giulio Tremonti, avvocato e già ministro dell’Economia e delle Finanza, con uno speech sui grandi temi dell’economia, per offrire agli operatori una panoramica sugli scenari futuri.

Nel corso della giornata dei lavori interverranno fra gli altri Carlo Puri Negri, presidente Aedes Siiq e Presidente Sator Sgr, Luca Dondi, managing director Nomisma; Giuseppe Bonomi, amministratore delegato Arexpo, Mario Breglia, presidente Scenari immobiliari, Stefano Cervone, consigliere delegato Nova Re Siiq, Gruppo Sorgente; Simone Roberti, head of research Colliers, Raffaella Pinto, head of research Cbre, Cristiana Zanzottera – head of research di Bnp Paribas Real Estate Vittorio Moscatelli, amministratore delegato Gruppo Ipi, Emanuele Caniggia, amministratore delegato DeA Capital Real Estate; Giampiero Schiavo, amministratore delegato Castello Sgr.

