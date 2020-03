Immobiliare, Tecnocasa: per il 2020 previsti prezzi in crescita dell’1-3% nelle grandi città

Il 2020 dovrebbe chiudersi con un numero complessivo di compravendite pari a 600-610.000. I prezzi nelle grandi città dovrebbero conoscere una leggera salita (tra +1% e +3%). Dovrebbe continuare la ripresa delle zone periferiche delle metropoli e dell’hinterland delle grandi città. Queste le previsioni dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa per il settore immobiliare, che sottolinea come gli andamenti saranno ovviamente collegati anche al contesto macroeconomico generale e agli impatti che il Coronavirus avrà sull’economia.

Nel corso del 2019 le compravendite sono aumentate del 4,2% rispetto all’anno precedente, portandosi a 603.541 (dati Agenzia delle Entrate), evidenziando però una crescita più contenuta rispetto a quella che si era avuta nel 2018. Trend simile anche nelle grandi città che, nel periodo considerato, hanno avuto una crescita delle transazioni più contenuta, pari a + 2,4%. Anche i prezzi in queste ultime realtà, sulla base dei dati forniti dalle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sono aumentati del +2,2%.

Le realtà più dinamiche in termini di scambi sono state Milano (+6,9%) e Bologna (+6,2%). Bene anche Genova (+3,7%). La capitale segna un +2,0%, confermando di non avere ancora intrapreso la strada della crescita in modo convinto, così come testimoniano anche i prezzi in ribasso in tutto il 2019. Diminuiscono le transazioni a Firenze (-7,5%), Napoli (-2,4%), Bari (-1,8%) e Verona (-0,8%).

I dati sulle compravendite immobiliari confermano quindi che lo stato di salute del mercato residenziale, nonostante un quarto trimestre più debole, è in linea di massima buono, considerando anche che gli ultimi dati sulle tempistiche di vendita sono ancora in diminuzione e si stimano attualmente intorno a 109 giorni.

Compravendite Immobiliari residenziali 2019

2018 2019 Var % Bari 3505 3443 -1,8% Bologna 5921 6290 +6,2% Firenze 5369 4966 -7,5% Genova 7130 7396 +3,7% Milano 24526 26226 +6,9% Napoli 7611 7431 -2,4% Palermo 5533 5695 +2,9% Roma 32112 32759 +2,0% Torino 13519 13647 +0,9% Verona 3362 3334 -0,8%

Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate