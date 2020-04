Immobiliare, Tecnocasa: a gennaio tempi di vendita in contrazione

Nelle grandi città durante il mese di gennaio le tempistiche di vendita sono state in media di 109 giorni contro 129 giorni registrati un anno fa. Lo rileva l’ultima analisi dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che evidenzia il discreto accorciamento dei tempi di vendita che rispecchia il mercato immobiliare di queste realtà che, nell’ultimo anno, hanno registrato un aumento dei prezzi del 2,2%.

Secondo l’analisi i tempi di vendita nei capoluoghi di provincia hanno una media di 149 giorni contro i 151 di un anno fa e infine i comuni dell’hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 152 gg, 11 giorni in meno rispetto ad un anno fa.Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si registrano a Bari (180 gg) e Genova (147 gg). Le città “più veloci” sono Bologna (51 gg) e Milano (55 gg), proprio le due realtà in cui i prezzi sono cresciuti di più nel 2019. Interessante la diminuzione dei tempi di vendita nell’hinterland delle grandi città che iniziano a risentire dell’aumento dei prezzi delle vicine metropoli. L’hinterland più dinamico sembra essere quello di Firenze con 115 giorni.

GRANDI CITTÀ Giorni BARI 180 BOLOGNA 51 FIRENZE 84 GENOVA 147 MILANO 55 NAPOLI 85 PALERMO 135 ROMA 106 TORINO 109 VERONA 134

I FATTORI CHE INCIDONO

La durata della permanenza dell’immobile sul mercato dipende da diversi fattori in particolare dall’offerta sul mercato e dalla qualità dell’abitazione. In caso di abbondante offerta o di una domanda non particolarmente vivace, come è successo nel periodo della crisi immobiliare, i tempi di vendita sono più lunghi perché i potenziali acquirenti avendo più scelta cercano con calma, “si guardano intorno”. Il tempo necessario per vendere casa si allunga anche se l’immobile non è di qualità, ad esempio è posizionato ai piani bassi, è poco luminoso o si affaccia su strade trafficate. Lo stesso può succedere se la casa è posta sul mercato ad un prezzo non ritenuto congruo rispetto alla sua qualità; in questo caso i potenziali acquirenti aspettano che il valore diminuisca o cercano altro. Quando invece il mercato diventa vivace, con domanda in aumento ed offerta in diminuzione, i tempi di vendita si accorciano perché chi cerca l’abitazione decide più velocemente, sempre che l’immobile presenti i requisiti ricercati e sia valutato al giusto prezzo. Per tutti questi motivi le tempistiche di vendita sono indicatori importanti dello stato di salute del mercato: se sono brevi vuol dire che si sta riprendendo, se sono ancora lunghe significa che il mercato sconta ancora delle difficoltà.