Immobiliare, Tecnocasa: nel 2019 attesa crescita tra l’1 e il 3% dei prezzi delle case

Nel 2018 le compravendite a livello nazionale sono aumentate del 6,5% rispetto all’anno precedente. Lo rileva l’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa basandosi sui dati dell’Agenzia delle Entrate.

Nello stesso periodo anche le grandi città registrano un incremento, non solo delle transazioni (5,8%) ma anche dei prezzi che, sulla base dei dati forniti dalle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sono aumentati dell’1,6%.

Le realtà più dinamiche in termini di scambi sono state Bari (+10,5%) e Bologna (+10,5%). Bene anche Palermo (+7,7%). Bologna è la città che registra anche l’aumento dei prezzi più importante, chiudendo il 2018 con +11,1%. La capitale segna un +3%, confermando di non avere ancora intrapreso la strada della crescita in modo convinto, così come testimoniano anche i prezzi in ribasso dell’1,9% in tutto il 2018.

Crescita delle compravendite contenuta anche a Milano (3,4%), giustificata da una ripresa che era iniziata prima che in tutte le altre grandi città.

I dati sulle transazioni dunque confermano che lo stato di salute del mercato immobiliare residenziale è buono, considerando anche gli ultimi dati sulle tempistiche di vendita ancora in diminuzione ed attualmente intorno a 129 giorni.

Variazioni numero Compravendite 2018 2017 Var % Bari 3503 3171 +10,5% Bologna 5901 5339 +10,5% Firenze 5366 5167 +3,9% Genova 7108 6860 +3,6% Milano 24521 23720 +3,4% Napoli 7598 7174 +5,9% Palermo 5526 5130 +7,7% Roma 32088 31165 +3,0% Torino 13508 12956 +4,3% Verona 3359 3193 +5,2% Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate

PREVISIONI

Nel 2019 il mercato immobiliare registrerà volumi in linea con quelli del 2018. A livello di prezzi, nelle grandi città, ci sarà una leggera salita (tra +1% e +3%). Una valutazione del futuro immobiliare non può prescindere dall’andamento del settore del credito e dell’economia in generale. I mutui resteranno ancora favorevoli ed il mercato del credito non si discosterà molto dai risultati del 2018. Importante per il futuro del mercato immobiliare sarà la fiducia, legata alla ripresa dell’economia e dell’occupazione.