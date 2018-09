Immobiliare, Tecnocasa: prezzi di case al mare, in montagna e al lago in diminuzione

di

Nella prima parte del 2018 gli immobili turistici hanno visto prezzi ancora in diminuzione rispetto al semestre precedente: -0,1% il ribasso nelle località di mare, -1,1% quelle di montagna e -0,3% quelle del lago. Lo rileva l’ultima analisi condotta dall’ufficio studi di Tecnocasa.

MARE: le performance migliori per la prima parte dell’anno spettano al Veneto (+3,8%), alla Calabria (+2,1%) e alla Campania (+1,3%). In lieve ribasso i valori delle località di mare di Lazio (-1,9%), Sardegna e Puglia (-0,6%). Si conferma la presenza di acquirenti stranieri, in particolare in Liguria, in Sicilia ed in Campania.

LAGO: le quotazioni delle abitazioni nelle principali località lacustri italiane sono in diminuzione dello 0,3%. Le località sul lago di Garda sono sostanzialmente stabili: la sponda bresciana chiude con -0,1%, stabile la sponda veronese.

Per le tipologie ubicate sul lago di Garda si conferma l’interesse all’acquisto da parte dei turisti tedeschi mentre cresce l’interesse anche da parte di stranieri per il lago di Iseo che chiude i primi sei mesi dell’anno con un aumento dei valori dello 0,4%.

MONTAGNA: diminuiscono dell’1,1% i prezzi immobiliari. In Val d’Aosta il ribasso è stato di 1,7% mentre è il Piemonte la regione che ha avuto la contrazione più forte con un calo dei valori del 6,0% attribuibile sostanzialmente alle località minori.

STORICO VARIAZIONE % PREZZI 2007 – I sem 2018 MARE -40,5% LAGO -28,7% MONTAGNA -32,4%

PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite, aventi ad oggetto la casa vacanza intermediate dalle reti Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre del 2018 ed ha tracciato il profilo dell’acquirente tipo e il taglio preferito.

La tipologia preferita da chi acquista una casa vacanza è il trilocale con il 33,1% delle compravendite, seguita dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 26,6% delle scelte. Bene anche il bilocale che rappresenta il 25,7% delle transazioni. Anche un anno fa, nel primo semestre del 2017, erano state rilevate percentuali simili.

Ad acquistare la casa vacanza sono soprattutto persone d’età compresa tra 45 e 54 anni (31,6%), a seguire chi ha tra 55 e 64 anni (27,9%) e tra 35 e 44 anni (20,2%).

A comprare sono soprattutto coppie (50,6%) e famiglie (35,0%).

