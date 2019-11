Immobiliare, Tecnocasa: rendimenti annui lordi in crescita nelle grandi città

L’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i rendimenti annui lordi e netti di dieci grandi città, diversificando i risultati tra aree centrali periferiche e semicentrali.

Secondo l’analisi i rendimenti sono più elevati nelle zone periferiche, dove i prezzi sono più contenuti, abbassandosi in centro e semicentro dove le quotazioni sono più elevate.

Nelle tre principali metropoli (Milano, Roma e Napoli) il bilocale nelle zone periferiche tocca punte del 7% annuo lordo a Milano, del 10% a Roma e dell’8% a Napoli. Nelle zone centrali non si va oltre il 4% lordo.

Il bilocale rende maggiormente a Verona (5,9%) e a Palermo (5,6%).

Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.

Per calcolare il rendimento netto sono state considerate: le tasse sulla proprietà, la cedolare secca al 21% e le spese di acquisto dell’immobile, ipotizzando che non si ricorra al credito e che si affitti con canone libero. In questo caso i canoni di locazione si decurtano mediamente del 40% e di conseguenza il rendimento lordo si contrae.

Bilocale Trilocale Bari Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 5,3 2,6 4,9 2,6 Centro 3,8 1,9 3,7 2,0 Semicentro 5,6 2,8 5,1 2,7 Periferia 5,7 2,7 5,4 2,7

Bilocale Trilocale Bologna Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 4,7 2,5 4,3 2,4 Centro 5,0 2,8 5,4 3,2 Semicentro 4,6 2,5 4,3 2,4 Periferia 4,6 2,4 4,0 2,2

Bilocale Trilocale Firenze Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 4,1 2,2 3,6 2,0 Centro 3,5 2,0 3,3 1,9 Semicentro 4,1 2,2 3,6 2,0 Periferia 4,1 2,2 3,5 2,0

Bilocale Trilocale Genova Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 5,3 2,4 5,1 2,6 Semicentro 6,0 2,7 6,1 3,1 Periferia 4,6 2,0 4,1 2,1

Bilocale Trilocale Milano Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 4,8 2,7 4,6 2,7 Centro 3,5 2,1 3,6 2,2 Semicentro 4,1 2,4 4,1 2,4 Periferia 5,3 3,0 5,0 2,9

Bilocale Trilocale Napoli Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 4,6 2,4 4,3 2,5 Centro 5,2 2,7 4,9 2,9 Semicentro 3,9 2,1 3,9 2,4 Periferia 4,8 2,5 4,4 2,4

Bilocale Trilocale Roma Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 4,5 2,5 4,2 2,3 Centro 3,4 2,0 3,3 1,9 Semicentro 4,3 2,4 4,0 2,3 Periferia 5,1 2,7 4,6 2,5

Bilocale Trilocale Palermo Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 5,6 2,6 5,4 2,7 Centro 5,5 2,6 5,2 2,6 Semicentro 5,4 2,6 5,2 2,6 Periferia 5,9 2,6 5,8 2,8

Bilocale Trilocale Torino Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 4,6 2,1 4,5 2,3 Centro 3,7 1,9 3,6 1,9 Semicentro 4,3 2,1 4,2 2,1 Periferia 5,3 2,3 5,3 2,6

Bilocale Trilocale Verona Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto Media città 5,9 3,0 5,1 2,7 Centro 4,6 2,5 4,1 2,3 Semicentro 5,6 2,8 4,9 2,6 Periferia 6,6 3,3 5,6 2,9

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa