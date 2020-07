Immobiliare Usa, Re/Max: a giugno vendite in crescita del 37% su base mensile

Negli Stati Uniti le vendite immobiliari hanno registrato a giugno un aumento del 37% rispetto a maggio. Lo rileva l’ultimo report di Re/Max, sottolineando che parallelamente l’andamento di vendita media mensile è sceso sotto i due mesi per la prima volta nei 12 anni di storia dell’analisi condotta dalla società.



Complessivamente, le vendite immobiliari negli Stati Uniti sono tornate a livelli stagionali quasi normali, registrando un decremento del 6,9% rispetto allo scorso giugno, che è stato il terzo mese di vendite più alte del 2019. Tutti i 53 mercati analizzati nel report hanno messo a segno guadagni rispetto a maggio e un terzo di loro ha superato giugno 2019. I risultati di giugno sono stati molto diversi da quelli di maggio e aprile, mesi caratterizzati dal lockdown.

“A giugno le vendite immobiliari si sono riprese molto velocemente – ha spiegato Adam Contos, ceo di Re/Max Holdings -. Con tassi di interesse storicamente bassi, stabilizzazione della disoccupazione e maggiore mobilità legata al lavoro in remoto, la domanda degli acquirenti rimane elevata nella maggior parte delle aree del Paese. Stiamo riscontrando positività in diversi indicatori importanti come le vendite in sospeso e le domande di mutuo. La più grande sfida continua a essere la mancanza di offerta. Inoltre, per i prossimi mesi possiamo ipotizzare una certa dinamicità del mercato derivante dalla volontà di trasferirsi in una casa più confortevole. Un desiderio che sicuramente nasce dal tempo trascorso tra le mura domestiche durante il lockdown. Un altro fronte di cambiamento potrebbe derivare dalle nuove dinamiche dei luoghi di lavoro: gli spazi commerciali non utilizzati potrebbero essere trasformati in proprietà residenziali. Soluzioni creative che potrebbero fornire un po’ di respiro alla scarsità di offerta”.

Da maggio a giugno le vendite sono aumentate del 37%; un risultato che rappresenta il terzo maggior incremento a livello mensile nella storia del report. La media di aumento in 12 anni da maggio a giugno è dell’8,4%.



Andando nella direzione opposta, l’offerta è scesa del 27,9% di anno in anno, portando l’andamento di vendita media mensile a 1,9 dal minimo precedente di 2,7 mesi registrato a maggio. Il numero immobili in vendita è a livelli molti bassi, eguagliando l’inizio del 2018.

Il prezzo di vendita medio di giugno di $275.000 è aumentato dell’1,9% su base annua, rappresentando il più basso incremento anno su anno.

I giorni sul mercato sono stati in media 45, lo stesso registrato a giugno 2019.

TRANSAZIONI CONCLUSE

Nelle 53 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX a giugno 2020, il numero medio degli immobili venduti è aumentato del 37% rispetto a maggio 2020 e diminuito del 6,9% rispetto a giugno 2019. Le aree che hanno visto l’incremento migliore sono: Tulsa, OK con +15,9%, Little Rock, AR con +14,6%, e Dallas/Ft Worth, TX con +9,3%.

PREZZO MEDIANO DI VENDITA

A giugno 2020 il prezzo mediano degli immobili venduti nelle 53 aree analizzate è stato di $275.000, in aumento dello 0,8% rispetto a maggio 2020 e maggiore dell’1,9% rispetto a giugno 2019. Solo a Des Moines, IA si è registrata una diminuzione del prezzo mediano di vendita pari al -1,3%. Delle 53 città analizzate, due hanno visto un aumento a doppia cifra percentuale: Miami, FL con +11,1% e Indianapolis, IN con +10,0%.

GIORNI SUL MERCATO – MEDIA DELLE 53 CITTÀ ANALIZZATE

A giugno 2020 la media dei giorni sul mercato degli immobili venduti è stata di 45, un giorno in meno rispetto a maggio 2020 e uguale a giugno 2019. I mercati con la più bassa media di giorni sono Omaha, NE con 22, Cincinnati, OH con 23, e Seattle, WA con 25. I mercati che hanno registrato la media più alta di giorni sono stati Des Moines, IA con 90, Miami, FL con 88, e New York, NY con 85. I “giorni sul mercato” indicano il numero medio di giorni che intercorre dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.

ANDAMENTO DI VENDITA MEDIA MENSILE

Il numero degli immobili in vendita a giugno 2020 è diminuito del 5,3% rispetto a maggio 2020 e del 27,9% rispetto a giugno 2019. Basato sugli immobili venduti a maggio, l’andamento di vendita media mensile è sceso a 1.9 mesi dai 2.7 di maggio 2020 e dai 3.2 di giugno 2019.

Una media di vendita a 6.0 mesi rappresenta un mercato in equilibrio tra acquirenti e venditori.



A giugno 2020, delle 53 aree prese in analisi, nessuna città ha registrato una media maggiore di 6 mesi, tipicamente considerato mercato del compratore. I mercati con la più bassa offerta sono: Manchester, NH a 0.7, e Albuquerque, NM con Boise, ID a 0.8.