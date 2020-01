Immobiliare Usa, Re/Max: a novembre aumento del prezzo medio di vendita. L’offerta accelera le vendite

Negli Stati Uniti quinto mese consecutivo di diminuzione dell’offerta ha innescato diversi record nel mese di novembre, come riporta il National Housing Report elaborato e pubblicato da Re/Max: si è registrato il dato più basso relativo ai giorni sul mercato pari a 49, la più bassa offerta di immobili sul mercato a 3.3 e la media più alta del prezzo di vendita a 257.000 dollari.

Nelle 54 aree metropolitane analizzate da Re/Max nel report, le vendite immobiliari a novembre sono state in media minori dell’1,0% rispetto a novembre 2018, a seguito di significativi aumenti anno su anno tra settembre e ottobre. Finora, quattro mesi del 2019 hanno registrato aumenti delle vendite anno su anno e sette, tra cui novembre, hanno registrato un calo. Tre delle diminuzioni mensili, tuttavia, erano inferiori del 2% rispetto ai livelli di vendita del 2018.

Poiché l’offerta è diminuita del 13,3% da novembre 2018, nel mese di novembre sono stati necessari in media 49 giorni per vendere un immobile, rispetto ai 51 giorni dello scorso anno. I 3.3 mesi di offerta hanno rappresentato un forte calo rispetto a 4.4 mesi registrati nel 2018.

“Continuiamo a vedere condizioni economiche favorevoli e una solida domanda, ma gli acquirenti che entrano nel mercato hanno un’offerta immobiliare limitata – ha dichiarato Adam Contos, ceo di Re/Max –. Ciò ha contribuito ad accelerare il ritmo delle vendite e ad aumentarne i prezzi, due fattori che ovviamente favoriscono i venditori. Prevediamo che nel 2020 l’offerta sarà la principale accelerazione del mercato: se più immobili entreranno in mercato, le vendite dovrebbero trarne vantaggio; se ciò non accade, le vendite potrebbe-ro essere messe in discussione. Gli acquirenti sono là fuori; abbiamo solo bisogno di più immobili per soddisfare la domanda”.

Il prezzo medio di vendita di novembre di $257.000 ha registrato un aumento del 7,9% su base annua: è stato il terzo aumento anno su anno più alto finora nel 2019. Mentre i prezzi sono diminuiti da giugno a settembre, l’apprezzamento dei prezzi ha iniziato ad accelerare in ottobre e il prezzo di vendita medio di novembre ha superato quello di ottobre dello 0,7%. I prezzi di novembre hanno superato quelli ottobre per nove anni consecutivi.

TRANSAZIONI CONCLUSE

Nelle 54 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX a novembre 2019, il nu-mero medio degli immobili venduti è diminuito del 14% rispetto ad ottobre 2019 e diminuito dell’1% rispetto a novembre 2018. Le aree con le percentuali maggiori sono state Los Angeles, CA con +22,5%, Anchorage, AK con +14,5%, e Wichita, KS con +10,5%.

PREZZO MEDIANO DI VENDITA

A novembre 2019 il prezzo mediano di vendita degli immobili venduti nelle 54 aree analizzate è stato di $257.000, in aumento dello 0,7% rispetto ad ottobre 2019 e maggiore del 7,9% rispetto a novembre 2018. Solo un’area ha visto una diminuzione del prezzo su base annua (Anchorage, AK a -2.2%). Delle 54 città, cinque hanno visto un aumento a doppia cifra percentuale: Trenton, NJ a +15,9%, Birmingham, AL a +15,3%, e Boise, ID a +13,7%.



GIORNI SUL MERCATO

A novembre 2019 la media dei giorni sul mercato degli immobili venduti è stata di 49 come ad ottobre 2019, ma minore di due giorni rispetto alla media di novembre 2018. I mercati con la più bassa media di giorni sono Omaha, NE con 23, Nashville, TN con 29, e Cincinnati, OH con 32. I mercati che hanno registrato la media più alta di giorni sono stati Des Moines, IA con 100, Augusta, ME con 85, e Miami, FL con 81. I “giorni sul mercato” indicano il numero medio di giorni che intercorre dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.

OFFERTA DI IMMOBILI IN VENDITA

Il numero degli immobili in vendita a novembre 2019 è diminuito del 10,9% rispetto ad ottobre 2019 e del 13,0% rispetto a novembre 2018. Basata sugli immobili venduti a novembre 2019, l’offerta mensile è rimasta a 3.3 da ottobre 2019 e diminuita dal 4.4 di novembre 2018. Un’offerta di immobili a 6.0 mesi rappresenta un mercato in equilibrio tra acquirenti e venditori. A novembre 2019, delle 54 aree analizzate, solo due città hanno registrato un’offerta maggiore di 6, tipicamente considerato mercato al rialzo: Miami, FL a 7.9 e Indianapolis, IN a 6.3. I mercati con la più bassa offerta sono: San Francisco, CA a 1.4, Seattle, WA, Manchester, NH, e Denver, CO a 1.7.