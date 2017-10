Immobiliare Usa, Re/Max: vendite in calo dello 0,84% tra luglio e agosto

di

Negli Stati Uniti, l’elevato numero di vendite di agosto ha prolungato un’estate caratterizzata da una forte domanda e da una scarsa offerta. L’ultima edizione del National Housing Report di Re/Max mostra un aumento delle vendite in agosto del 2,8% rispetto a luglio, ma evidenzia anche una riduzione dello 0,84% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Agosto 2016 rimane infatti il miglior agosto nei nove anni di storia dell’Housing Report. Houston, che è stata colpita dall’uragano Harvey il 25 agosto, ha già registrato un calo del 21,3% nelle vendite dal mese di luglio e del 27,5% rispetto all’anno scorso.

L’offerta nei 54 mercati analizzati è diminuita del 3,9% rispetto a luglio e del 13,7% rispetto allo scorso anno, portando i giorni sul mercato a 47; questa è la media più bassa registrata in agosto. L’offerta mensile si è posizionata al 3.1 registrando così un record.

“In generale, stiamo assistendo a un aumento di prezzi di vendita su base annua poco al di sopra delle medie storiche, anche se con una leggera diminuzione di prezzi registrata nel mese di agosto, caratteristica di questo mese – ha dichiarato Adam Cotos, co ceo di Re/Max -. I dati mostrano come i ‘ricercatori’ di casa continuino a soffrire della limitata offerta e della elevata concorrenza. I venditori, invece, stanno traendo benefici dalle vendite ‘veloci’ e a prezzi di vendita elevati”.

Dopo aver toccato i 239.950 dollari a luglio, il prezzo mediano di vendita è diminuito a 236.475 dollari in agosto, comunque il 5,4% in più rispetto all’anno scorso.

Transazioni concluse

Nelle 54 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX ad agosto 2017, il numero medio degli immobili venduti è aumentato del 2,8% rispetto allo scorso anno e diminuito dello 0,84% rispetto ad agosto 2016. 24 delle 54 aree analizzate hanno visto un aumento delle vendite tra cui Wilmington/Dover, DE,+17,2%, Trenton, NJ, +13,8%, Honolulu, HI, +12%, Augusta, ME, +11,1% e Boise, ID, +9%.

Prezzo mediano di vendita

Ad agosto 2017 il prezzo mediano di vendita degli immobili venduti nelle 54 aree analizzate è stato di $236.475, minore dell’1,3% rispetto a luglio 2017, ma maggiore del 5,4% rispetto ad agosto 2016. Solo 3 hanno visto una diminuzione del prezzo: Anchorage, AK, -1.5%, Augusta, ME, -1.4% e Hartford, CT, -1.4%.

Delle 54 città, nove hanno visto un aumento a doppia cifra percentuale. Gli aumenti maggiori si sono verificati a Cincinnati, OH, +14,5%, Las Vegas, NV, +13,7%, Boise, ID, +12,4%, Nashville, TN, +12,1% , San Francisco, CA, +11,5%, e Seattle, WA, +11,4%.

Giorni sul mercato

Ad agosto 2017 la media dei giorni sul mercato delle case vendute è stata di 47, due giorni in più rispetto alla media registrata a luglio 2017 e minore di sette rispetto allo scorso anno ad agosto. I quattro mercati con la più bassa offerta di immobili sono Omaha, NE, e Seattle, WA, a 21, Denver, CO, e San Francisco, CA, a 24. Si continua a registrare un maggior numero di giorni sul mercato ad Augusta, ME, a 100 a Burlington, VT, a 92. Con numero di giorni sul mercato si intende il numero medio di giorni che intercorre dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.

Offerta di case in vendita

Il numero degli immobili in vendita ad agosto 2017 è diminuito del 3,9% rispetto a luglio 2017 e diminuito del 13,7% del rispetto ad agosto dell’anno scorso. Basata sugli immobili in vendita ad agosto, l’offerta mensile di immobili è stata di 3.1, come a luglio 2017; l’anno scorso ammontava a 3.4. Un’offerta di immobili a 6.0 rappresenta un mercato in equilibrio tra acquirenti e venditori.

Ad agosto 2017, 53 delle 54 aree analizzate hanno registrato un’offerta di case in vendita minore di 6.0, indicando così un “mercato di venditori”. A 6.5, Miami, FL continua ad essere la città che ha visto un mercato con un’offerta maggiore di 6.0, tipicamente considerata adeguata per “un mercato di acquirenti”.

I mercati con la più bassa offerta sono ancora una volta San Francisco, CA, a 1.0, Seattle, WA, a 1.3, Denver, CO, a 1.4 e San Diego, CA, a 1.7.

