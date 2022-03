Immobiliare.it: trilo e quadrilocali sempre più ricercati. Ma il budget è fermo a 150.000 euro

Gli italiani sognano trilocali e quadrilocali ma non hanno budget: più di uno su tre (34%) non vuole superare i 150.000 euro di spesa. È, in sintesi, quanto emerge da un’indagine sulle intenzioni di acquisto realizzata da Immobiliare.it su un campione di 3.000 utenti alla ricerca di un’abitazione.

Il 68% degli intervistati è infatti alla ricerca di trilocali e quadrilocali, in linea con le nuove esigenze del post pandemia, tuttavia il budget a disposizione non sembra essere coerente con questa tendenza: il 34% infatti non vuole superare i 150.000 euro per trasformare il sogno in realtà, e un altro 33% non è intenzionato a sborsare più di 250.000 euro.

L’appartamento è la tipologia immobiliare preferita dai partecipanti alla survey, con il 68% delle preferenze, distribuite equamente tra tutte le fasce d’età. Oltre la metà dei rispondenti (61%) è alla ricerca della tanto agognata prima casa, mentre circa un quarto (23%) sta valutando la cosiddetta casa per sostituzione, ovvero un’abitazione che meglio risponda alle mutate esigenze famigliari e/o lavorative, e un restante 10% vuole acquistare il secondo immobile, per i figli o da mettere a reddito. Una netta minoranza (6%), invece, è intenzionata ad investire in una casa per le vacanze: per il 63% di loro le località marittime rimangono le più desiderate, seguite da quelle di montagna che attirano ben un quarto degli utenti (25%) mentre il restante 12% si divide tra lago e campagna.

Tra le caratteristiche più ricercate sul portale Immobiliare.it, nelle prime due posizioni a livello di preferenza, domina il terrazzo (o balcone), che raccoglie il 60% delle preferenze. Irrinunciabile per la metà (49%) degli intervistati poi il posto auto o garage, seguito a ruota dalla posizione della nuova casa: il 47% infatti dà molta importanza alla zona e ai servizi presenti. Solo il 18% dei rispondenti ritiene invece che una classe energetica elevata sia un requisito importante per la scelta dell’abitazione.

I giovani

La quasi totalità (96%) degli under 30 è alla ricerca della prima casa: circa la metà (49%) punta ad un trilocale, mentre ben un quarto (24%) ambisce a un quadrilocale. Tuttavia, il 44% ha una disponibilità massima di 150.000 euro e il 40% di 250.000 euro.

Anche il 72% dei rispondenti di età compresa tra i 31 e i 45 anni è impegnato ad individuare la prima casa in cui vivere e nuovamente la loro preferenza va a trilocali (37%) e quadrilocali (33%). E le loro finanze sono solo leggermente più floride rispetto alla generazione precedente: il 36% vuole mantenersi sotto il tetto dei 250.000 euro, il 28% dei 150.000, mentre c’è un buon 22% che è disposto ad arrivare anche a 350.000 euro.

A questi si aggiunge un 18% che sta invece cercando la casa per sostituzione. Tra quanti nella survey hanno indicato come necessità primaria una casa più spaziosa, la metà si colloca proprio in questa fascia d’età, evidentemente quella in cui la famiglia si allarga e la stanza in più diventa un plus irrinunciabile.

“Analizzando le risposte ci accorgiamo di come la pandemia abbia lasciato un segno nelle generazioni più giovani anche per quanto riguarda il concetto di casa, che torna ad essere al centro della vita quotidiana e che ha quindi bisogno di spazi più grandi e strutturati per essere vissuta e sfruttata appieno – commenta Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it -. Tuttavia il costo di una stanza aggiuntiva, come anche di un balcone o di una terrazza, non viene coperto dal budget a disposizione dei potenziali acquirenti, che in pratica continua ad essere quello del pre-pandemia, quando la richiesta si concentrava principalmente sui bilocali”.

I senior

Per quanto riguarda i senior, nella fascia 46-60 si continua a cercare la prima casa (40%) ma anche un’abitazione alternativa con caratteristiche più adeguate al nuovo stile di vita (34%). Trilocali e quadrilocali rimangono in testa alle preferenze (36% e 28% rispettivamente) mentre circa un quinto (19%) vorrebbe acquistare un’abitazione da 5 o più locali. “Seppure la disponibilità di denaro sia meglio distribuita rispetto alle generazioni già viste, la soglia di spesa più gettonata (35%) continua ad essere quella al di sotto dei 150.000 euro, seguita da quella sotto ai 250.000 euro (27%). Tuttavia, va segnalato che questa fascia d’età registra la percentuale più alta di rispondenti con disponibilità superiore ai 500.000 euro, il 7%“, precisa il report di Immobiliare.it.

Per quanto riguarda la casa per sostituzione, oltre la metà delle persone appartenenti a questa fascia d’età indicano come dirimente per la scelta che l’abitazione si sviluppi su un unico piano e la presenza di uno spazio all’aperto privato.

Gli over 60

Tra gli over 60 la ricerca si concentra principalmente nella casa per sostituzione (38%). Da sottolineare comunque che si tratta della fascia d’età che conta la percentuale più alta di ricerche finalizzate all’acquisto della casa per le vacanze (17%). In controtendenza rispetto alle altre generazioni la tipologia più desiderata dopo il trilocale, che raccoglie il 40% delle preferenze, è il bilocale, al 27%. D’altronde, ben il 56% tra quanti hanno indicato la necessità di trovare una casa più piccola è over 60. “Il budget a disposizione rispecchia da vicino quello della fascia d’età immediatamente precedente, con il 38% che indica una spesa inferiore ai 150.000 euro“, conclude l’analisi dei dati di Immobiliare.it.