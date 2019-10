Asse Caltanissetta-Bergamo: le distanze si azzerano. L’importanza della gestione dei canali social di un personaggio pubblico nel settore fitness: Claudio Suardi

Quando parliamo di piano editoriale, fogli condivisi on line, call conference o Skype, spesso parliamo di smart working, una tendenza che si va sempre più affermando in ogni ambito lavorativo.



“Nel momento in cui ho pensato di affidare la gestione dei miei canali social a una professionista fisicamente lontana da me, ero un po’ titubante circa la riuscita del progetto perché nutrivo alcune remore dovute alla distanza e altre dovute al sempre poco tempo che riesco a ritagliarmi nell’arco della mia settimana lavorativa. Avevo bisogno di delegare, nel vero senso della parola, e sin dall’inizio. Poi ho conosciuto Mariangela, seppur soltanto telefonicamente, e posso essere soddisfatto dell’inizio della nostra collaborazione” , racconta Claudio Suardi, docente e direttore tecnico Issa Europe nonché fondatore del centro fitness Individual Training.

“Il professor Suardi non è certo il primo scettico in tema di comunicazione social e collaborazioni a distanza. Siamo noi, che apparteniamo a un’altra generazione, i nativi digitali, quelli che non conoscono distanze e hanno presenti i reali limiti del nostro lavoro, che non sono certo la necessità di vedersi ogni giorno per costruire una social brand image, anche da zero, o il bisogno di conoscersi necessariamente di presenza per lavorare insieme – sottolinea Mariangela Galante, social media manager di Suardi e account manager e responsabile social media marketing di SimplyBiz -. Le relazioni cambiano, il mondo del lavoro pure, inequivocabilmente. Ho collaborato e collaboro spesso con professionisti e aziende lontane da Caltanissetta, città in cui vivo e lavoro; conosco bene le loro titubanze iniziali e i loro dubbi ma devo dire che con il professore le cose hanno subito avuto un sapore naturale e sintonico. Ci ha creduto e lo ha dimostrato investendoci su.

Fondamentale e unico è anche il contributo di Chiara De Nigris, storica collaboratrice del professor Suardi, punto di riferimento in Italia e in particolar modo su Roma, parte integrante del progetto di comunicazione social avviato. Il professore è un professionista molto affermato a livello nazionale e non; sono tanti i libri che portano la sua firma e migliaia i ragazzi che ha formato. Anche per me è stata una bellissima sfida quella di accettare la gestione della comunicazione dei suoi canali social; lavorare con un professionista molto impegnato e che si fida ciecamente del tuo operato è sempre una gran bella responsabilità!. Come pensavo, però, è bastato giusto qualche giorno per calibrarci, anche grazie all’aiuto di Chiara; adesso le dinamiche sono fluide ed efficaci” .

Gli obiettivi del progetto social sono semplici e condivisi, continua Mariangela Galante: “Principalmente, fare bene quello per cui i social sono nati: comunicare, comunicare al meglio. Il settore in cui opera Suardi è quello del fitness, settore di nicchia possiamo dire, non certo il tanto amato calcio, per fare un esempio. Il nostro obiettivo è sensibilizzare atleti e non, addetti ai lavori o semplici appassionati attraverso la condivisione di video con esercizi specifici, pillole del professore utili a tutti per condurre uno stile di vita sano oltre il classico live posting di eventi, gare, convegni in cui Suardi è protagonista. Molti sanno che il cervello è condizionato dall’efficienza fisica, da qui il detto, ‘mens sana in corpore sano’. ‘Se li si allena a lungo, si avrà una efficienza più duratura e migliore’ (cit. Eugenio Parati). L’esercizio fisico aumenta la produzione di cellule responsabili dell’apprendimento e della memoria. Sono sufficienti 10 minuti di esercizio leggero al giorno. Nella nostra comunicazione puntiamo molto su questo aspetto. Un altro importantissimo messaggio che rappresenta il fil rouge della comunicazione del professor Suardi è questo: l’attività fisica è un potente metodo per contrastare la sensazione di stress, ansia e depressione. Con l’esercizio, infatti, si verifica un immediato aumento di importanti trasmettitori come la serotonina, la noradrenalina, le dopamine e le endorfine. L’attività fisico-sportiva è un fattore di prevenzione, protezione e cura per molte patologie cronico-degenerative in presenza di infiammazione sistemica di basso livello. A tutto ciò, che ha una base prettamente scientifica e ampiamente dimostrata, vogliamo aggiungere la comunicazione di tutti i valori positivi ispirati dallo sport come il gioco di squadra, sacrificio, disciplina, abnegazione, tenacia, successo, redenzione, costanza. Giusto per citarne qualcuno”.

Oggi si vanno affermando un nuovo codice comunicativo e un concetto di lavoro. “Che ben vengano le collaborazioni a distanza se entrambe le parti credono fortemente nel progetto e nel messaggio da comunicare; le cose fatte bene, in ogni ambito e settore, hanno, il più delle volte, lunga vita – prosegue Mariangela Galante –. L’equazione pago un social media manager = non ci metto nulla di mio ma fa tutto lui non è vera al 100%; il social media manager diventa centrale quasi quanto l’impegno che ci mette il protagonista nel trasferire le sue competenze e il messaggio che vuole comunicare. In questo senso, sia il professor Claudio Suardi che Chiara De Nigris, si stanno rivelando preziosi”.