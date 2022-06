In libreria la nuova raccolta normativa sulla cessione del quinto di Gaetano Burrattini

Ai primi di luglio sarà in libreria la nuova edizione della raccolta normativa “La cessione del quinto dello stipendio”, di Gaetano Burattini, edizioni Simone. Da ormai più di vent’anni la raccolta viene costantemente aggiornata dall’autore ed è accolta con interesse da tutti gli operatori del settore quale strumento di formazione e di approfondimento, perché raccoglie in un unico volume sia la normativa che specificamente regola questa operazione finanziaria, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, via via nel tempo, ne ha consentito la fruibilità a tutto il mondo del lavoro dipendente ed ai pensionati.

In questa raccolta sono altresì compresi gli interventi di indirizzo della Banca d’Italia, i quali hanno consentito di correggere comportamenti non corretti da parte di alcuni operatori che, non hanno certo contribuito al buon nome di questa operazione presso una larga fetta di consumatori.

Una buona parte degli aggiornamenti della raccolta sono costituiti dagli interventi della giurisprudenza, dell’Abf e della Banca d’Italia conseguenti alla ormai famosa sentenza Lexitor, che ora attende la pronuncia della Corte costituzionale per una definizione della materia richiamata da questa sentenza.

Conoscere i documenti di questa raccolta, comprenderli ed infine applicarli correttamente, significa per ogni operatore del settore crescere professionalmente ed essere riconosciuto prima di tutto dai consumatori come un interlocutore corretto ed affidabile.

Un testo sempre di più utilizzato nel processo di formazione e di aggiornamento, che sarà utilizzato anche nei corsi Oam organizzati presso il Cnr Iriss di Napoli dal centro studi Assicura Economia.