Incompatibilità agenti – mediatori, Paolo Righi contro la Fimaa su Fb

Si alzano i toni della discussione sulla incompatibilità tra le cariche di agente immobiliare e mediatore creditizio. Non è un mistero che le associazioni che compongono la Consulta interassociativa nazionale dell’intermediazione immobiliare, e cioè Anama, Fiaip e Fimaa, siano su posizioni diverse sull’argomento, del quale si discute ormai da più di 10 anni. Mentre la Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) è contraria alla incompatibilità delle cariche, sono di altro avviso l’Associazione nazionale agenti e mediatori d’affari (Anama) e la Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa), all’interno della quale, peraltro, si stanno levando le prime voci di protesta.

Negli ultimi due giorni, però, l’atmosfera ha iniziato a surriscaldarsi, sulla spinta delle prime due puntate della ricostruzione delle “fasi di un attacco che mina alla base la credibilità della nostra categoria” pubblicata su Facebook da Paolo Righi, presidente onorario e fondatore di Auxilia Finance, società di mediazione creditizia di proprietà della Fiaip.

Le domande che Righi si pone in apertura dei suoi post sul social network sono due: chi gioca contro gli agenti immobiliari? E a chi giova renderli incompatibili con i servizi della filiera immobiliare? Le risposte che si dà il presidente ripercorrono le tappe del percorso indicato.

La prima tappa Righi l’ha ricostruita ieri in un post su Facebook. Risale al 5 dicembre 2020, quando sull’inserto Plus24 del Sole24Ore apparve un articolo nel quale il presidente di Euroansa e consigliere nazionale Fimaa, Ansano Cecchini, parlando del conflitto di interesse fra agente immobiliare e mediatore creditizio faceva riferimento alla normativa sull’usura. Secondo Righi, con le sue dichiarazioni Cecchini sostenne che “gli agenti immobiliari sono quanto meno confusi o al limite della confusione” e “possono commettere il reato di usura”. Il post si conclude con una domanda: “a cosa sono serviti anni e anni di lavoro per cercare di innalzare il ruolo sociale degli agenti immobiliari?”.

Nel post di oggi Righi sostiene che dal 2020 a settembre 2021 si sia svolta “una pressante attività di lobby che Fimaa-Confcommercio” avrebbe messo in atto “con l’appoggio o se volete con il silenzio assenso di Anama-Confesercenti”, mentre Fiaip tentava “di lavorare per opporsi al fuoco di fila delle 2 corrazzate”. Fa quindi riferimento a un articolo dello scorso 9 settembre nel quale SimplyBiz ricostruiva la posizione delle associazioni di categoria sull’incompatibilità agente – mediatore. Nell’articolo venivano riportate le dichiarazioni rilasciate tramite comunicati stampa ufficiali, nelle quali Angelo Spiezia, Ansano Cecchini e Gabriele Nencini, in qualità di rappresentanti della Fimaa, “riescono con tre semplici dichiarazioni a gettare fango e dubbi sull’intera categoria”, facendo intendere che “gli agenti immobiliari hanno conseguito facili guadagni a discapito dei consumatori” e che l’Oam avrebbe “lavorato in uno stato di confusione interpretativa”. Il post si conclude con un “A domani”, che lascia presagire a breve nuovi interventi.