Ing Italia nomina Francesca Fraulini head of hr

Ing ha nominato Francesca Fraulini head of hr della branch italiana. Fraulini vanta una lunga esperienza nelle risorse umane nel settore del largo consumo: tra i principali ruoli ricoperti, quello di hr manager in diverse aree all’interno di Coca Cola Hbc e quello di head of people & performance Italia in The Kraft Heinz Company. Ha anche un rilevante background nella funzione audit e nella consulenza.

Francesca Fraulini sarà parte dell’executive committee di Ing in Italia e riporterà ad Alessio Miranda, country manager, e funzionalmente a Bela Tisoczki, retail and challengers & growth senior hr director.