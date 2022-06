Monitoraggio strutturale, Insensus Project lancia campagna di crowdfunding su BackToWork24

C’è tempo fino alla fine di giugno per investire nella campagna di equity crowdfunding dalla pmi torinese Insensus Project srl sulla piattaforma BackToWork24.

La società mette a punto, produce e commercializza prodotti per il monitoraggio strutturale: dalle grandi opere, come ponti e gallerie, fino alle strutture ferroviarie, gli oleodotti, le tubature per il trasporto dell’acqua, le torri di telecomunicazioni, le torri eoliche e i tralicci, per arrivare infine ai sistemi di monitoraggio del dissesto idrogeologico, Insensus Project ha sviluppato soluzioni innovative per il monitoraggio strutturale che vantano numerosi ambiti di applicazione.

Tutti i sistemi messi a punto dalla pmi torinese hanno il duplice obiettivo di fornire al personale specializzato informazioni sempre aggiornate sulle condizioni delle strutture, in modo da ottimizzare il ciclo di manutenzione, permettendo di mettere a punto strategie a lungo termine e di consentire interventi tempestivi in caso di necessità.

I prodotti sviluppati da Insensus Project presentano anche un altro grande vantaggio: fanno risparmiare. Grazie alla prevenzione, infatti, non solo si possono evitare gli incidenti, ma anche ridurre al minimo le interruzioni di servizio, estremamente costose.

“Non possiamo sostituire tutte le nostre infrastrutture o modificare la morfologia del territorio ma possiamo monitorarne lo stato di salute per intervenire tempestivamente laddove ce n’è bisogno, garantendo più sicurezza e un maggiore risparmio economico”, afferma Melanie Diziol, ceo di Insensus Project.

Investire nel monitoraggio strutturale è anche uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo italiano, che ha deciso di stanziare 450 milioni di euro nel monitoraggio delle infrastrutture, 2,49 miliardi nel monitoraggio dei movimenti franosi e 4,38 miliardi per la gestione sostenibile della rete idrica.

Insensus Project ha ottenuto prestigiosi finanziamenti pubblici e importanti riconoscimenti, tra i quali un finanziamento a fondo perduto della Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e ben 3 Seal of Excellence della Commissione Europea. Obiettivo principale dell’azienda per i prossimi anni è crescere: da qui, la decisione di intraprendere la strada dell’equity crowdfunding per trovare nuove risorse.

La campagna, attiva su BackToWork24, ha un obiettivo minimo di raccolta fondi di 250.000 euro, cifra che consentirà all’azienda di incrementare le attività commerciali e di marketing legate ai prodotti, ampliare il parco brevetti e investire nell’automazione del processo produttivo.