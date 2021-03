Insurtech, all’Italy Insurance Forum i progetti più innovativi il 26 e 27 aprile 2021

L’Italy Insurance Forum conferma la sua vocazione ad essere il luogo ideale in cui presentare i progetti più innovativi: l’edizione 2021, che si svolgerà in live streaming i prossimi 26 e 27 aprile, ospiterà diverse insurtech che avranno così modo di entrare in contatto con i big del mondo assicurativo e sviluppare nuove promettenti partnership.

Hanno confermato la presenza all’ottava edizione dell’appuntamento le seguenti insurtech:

Teladoc Health International – riconosciuto come il leader mondiale nella cura virtuale delle persone, Teladoc Health fornisce, abilita e potenzia i servizi di assistenza virtuale che abbracciano ogni condizione del percorso di salute di una persona, dal benessere e la prevenzione all’assistenza per le complesse esigenze sanitarie;

– per venire incontro alle difficoltà nel trovare un’assistenza sanitaria di qualità fuori casa, Air Doctor semplifica il processo di ricerca di un medico di base o di uno specialista durante il viaggio; TytoCare – trasforma le cure primarie mettendo la salute nelle mani dei consumatori: crea un contatto diretto tra le persone e i medici per fornire le migliori soluzioni per esami e diagnosi a domicilio. La mission è quella di soddisfare sia i consumatori che i medici, offrendo visite di telemedicina facili, convenienti e di alta qualità, complete di esami medici, il tutto comodamente da casa;

fornisce misurazioni dei segni vitali in tempo reale utilizzando solo una fotocamera per smartphone, laptop o tablet. Da remoto o in locale in meno di un minuto; GenePlanet – è fornitore di soluzioni innovative per la salute e lo stile di vita basate su test genetici preventivi. L’azienda offre soluzioni personalizzate su misura per le esigenze di ogni individuo;

startup che offre servizi di teleconsulto e telemedicina, che ha sviluppato un ecosistema di prestazioni polispecialistiche alla portata di operatori sanitari, aziende e pazienti. L’obiettivo è di spostare le informazioni e non le persone; MedicalBox – si propone come soluzione completa per il Patient Journey: dalla prenotazione online all’accoglienza presso le Strutture Sanitarie fino alla fruizione della visita;

– impresa innovativa a impatto sociale, il primo sistema nazionale di Care Advisoryper orientamento, consulenza e ricerca di soluzioni assistenziali dedicato alle famiglie “caregiver” che si prendono cura di persone anziane fragili; Yas Life – dal 2016, ha costruito un’eccezionale soluzione end-to-end per i fornitori di servizi sanitari attorno al tema dell’accompagnamento alla salute digitale: una piattaforma tecnologica molto avanzata, un forte ecosistema paneuropeo di partner sanitari e un set completo di servizi spaziando dalle operazioni tecniche alla gestione dei partner;

dal 2016, ha costruito un’eccezionale soluzione end-to-end per i fornitori di servizi sanitari attorno al tema dell’accompagnamento alla salute digitale: una piattaforma tecnologica molto avanzata, un forte ecosistema paneuropeo di partner sanitari e un set completo di servizi spaziando dalle operazioni tecniche alla gestione dei partner; Allymobile – specializzati nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, trovando una risposta efficace alle reali esigenze dei clienti.

Saranno inoltre presenti all’Italy Insurance Forum, con uno speech, Italian Insurtech Association e l’incubatore VittoriaHub.