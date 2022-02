Insurtech, Lokky stringe partnership con Hype 

Lokky, startup e broker assicurativo digitale focalizzato su micro imprese, professionisti e freelance, ha annunciato oggi una partnership con la neo bank Hype. L’offerta della insurtech è stata integrata in Hype Business, la nuova offerta dedicata a ditte individuali e liberi professionisti possessori di partita Iva disponibile attraverso app dedicata.

La collaborazione tra le due realtà dà la possibilità ai clienti di Hype Business di accedere al servizio personalizzato, semplice, veloce, e totalmente digitale di Lokky per sottoscrivere le coperture assicurative che più rispondono alle reali e specifiche esigenze della propria attività.

In particolare, i clienti hanno oggi accesso direttamente dall’app Hype Business ad un’offerta assicurativa modulabile, flessibile e focalizzata su diverse tipologie di coperture, a partire da:

Multirischi: La polizza multirischi include diverse tipologie di garanzie che offrono una tutela a 360° dai danni a cui possono essere sottoposti gli imprenditori di attività commerciali, artigianali e professionali.

Sebbene non sempre obbligatoria per legge, la polizza offre tuttavia importanti tutele rispetto a eventi che possono mettere a rischio la continuità aziendale, come incendi, allagamenti, furti o danni involontari ai clienti o ai propri collaboratori.

La polizza multirischi include diverse tipologie di garanzie che offrono una tutela a 360° dai danni a cui possono essere sottoposti gli imprenditori di attività commerciali, artigianali e professionali. Sebbene non sempre obbligatoria per legge, la polizza offre tuttavia importanti tutele rispetto a eventi che possono mettere a rischio la continuità aziendale, come incendi, allagamenti, furti o danni involontari ai clienti o ai propri collaboratori. Cyber risk: La protezione cyber risk è stata studiata per offrire una copertura completa e altamente modulabile a professionisti e imprese contro i sempre più frequenti attacchi informatici, oltre a fornire l’intervento di un esperto per il recupero dei dati persi e per la decontaminazione da eventuali malware.

La protezione cyber risk è stata studiata per offrire una copertura completa e altamente modulabile a professionisti e imprese contro i sempre più frequenti attacchi informatici, oltre a fornire l’intervento di un esperto per il recupero dei dati persi e per la decontaminazione da eventuali malware. Rc professionale: La rc professionale serve a tutelare qualsiasi professionista dai rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ma anche a proteggere il proprio patrimonio. In particolare, la polizza tutela l’assicurato da: richieste di risarcimento per perdite patrimoniali arrecate a terzi; errori, omissioni o negligenze; rischi specifici di ogni professionista.

Le coperture attualmente disponibili rappresentano la prima fase di sviluppo della partnership; le due aziende lavoreranno, infatti, per introdurre prodotti esclusivi ed innovativi per andare incontro alle esigenze della clientela Hype.

“Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership con un player così strategico come HYPE e di poter supportare sempre più imprese, attraverso l’offerta assicurativa altamente personalizzata e modulabile di Lokky. Insieme ad Hype, saremo un vero e proprio partner di crescita per liberi professionisti e small business, dando loro la possibilità di affrontare il proprio lavoro, senza preoccupazioni legate ad eventuali esposizioni di rischio assicurativo, e di massimizzare il proprio successo imprenditoriale grazie ai nostri servizi congiunti”, dichiara Paolo Tanfoglio, ceo di Lokky.

“In risposta all’aumento del numero di coloro che scelgono di intraprendere una strada professionale autonoma, abbiamo voluto offrire un prodotto declinato per le specifiche esigenze di freelance e small business. La nostra, infatti, è un’offerta in continua evoluzione, definita per soddisfare ed anticipare i bisogni del mercato. Per garantire la miglior customer experience selezioniamo partner che si distinguono per un’offerta innovativa ed eccellente. In Lokky abbiamo trovato una realtà che condivide la nostra stessa filosofia e pone l’esigenza di semplicità e fluidità del cliente al centro della propria proposta”, aggiunge Antonio Valitutti, ceo di Hype.