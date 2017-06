Intermediari digitali: il 21 giugno, a Roma, la prima Facebook master class

di

Da molto tempo ormai gli intermediari, soprattutto quelli assicurativi, hanno capito l’importanza di un approccio più digital, ma soprattutto più social per la propria attività di intermediazione. Un approccio che, va chiarito sin da subito, non sostituisce l’intermediazione de visu ma ne è un potente propulsore e motore. Partendo da queste premesse R&B Consulting (attiva nel campo della formazione e aggiornamento professionale sia Ivass che Oam) e Leonardo Alberti (professionista e formatore assicurativo dalla pluriennale esperienza) hanno organizzato la prima Facebook master class, che si terrà il 21 giugno a Roma.

I posti a disposizione sono limitati, per garantire all’incontro una dimensione più “intima” e dare quindi la possibilità ai partecipanti di essere coinvolti attivamente, ma soprattutto per poter essere seguiti da un social media manager. È prevista la possibilità di prenotare un working table, ovvero una consulenza dedicata one to one sulla propria attività di intermediazione e su come promuoverla al meglio attraverso il digitale.

Intermediari digitali

Nella quota di partecipazione di soli 100 euro è compreso anche il pranzo presso la stessa struttura che ospita l’evento. Le ore di corso (6 in totale) saranno valide ai fini della formazione Ivass. All’evento parteciperà anche UnoOne per presentare la sua app dedicata ai professionisti del settore assicurativo.

Per iscriversi al corso è cliccare qui http://bit.ly/2qDRgSt

Tra gli argomenti trattati durante il corso vi sono:

Gestione del profilo e/o pagina in ottica business

Accrescere la propria credibilità: il personal branding su Facebook

Come migliorare le proprie performance: lo storytelling su Facebook

Come gestire la pagina al meglio: conoscere il pubblico

Come gestire al meglio i contenuti

Gli hashtag: uno strumento per le pubblicazioni

L’analisi dei dati: gli insights

Creazione di una campagna sponsorizzata, step by step

L’intento della master class è quello di fornire strumenti e best practice da utilizzare nella propria attività, dando la possibilità di monitorarne l’andamento passo passo. Tutti i partecipanti verranno successivamente seguiti, in maniera tale da affinare sia gli strumenti sia le metodologie utilizzate per la promozione online.

