Intermediari, Ivass: riaperti i termini per domande iscrizione nel Rui

C’è tempo fino alle 12:00 dell’11 dicembre per presentare la domanda per partecipare alla prova di idoneità per per l’iscrizione nel Registro unico degli intermediari (Rui). Lo ha annunciato l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) questo pomeriggio.

Nel dettaglio, si tratta della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, il cui termine era previsto inizialmente per il 5 dicembre scorso.

I candidati potranno presentare la domanda in via telematica utilizzando l’applicazione concorsi sul sito Ivass.