Intermediaria Group affida a SimplyBiz il recruiting degli agenti

Per tutto il 2020 SimplyBiz si occuperà in esclusiva del recruiting di Intermediaria Group.

Il marchio Intermediaria Group è nato nel 2016, con una rete di sole 3 agenzie, creato da 5 agenti immobiliari con esperienza quindicennale nel settore. Nel 2017 è divenuto un franchising e ad oggi conta 7 agenzie specializzate in compravendite residenziali nelle province di Prato, Pistoia e Firenze.

“Negli ultimi 10 anni il mercato immobiliare ha subito molte variazioni – spiegano i soci della rete di agenzie -. Per continuare a crescere dobbiamo guardare avanti, unendo metodi di lavoro consolidati a strumenti e tecnologie all’avanguardia, con una particolare attenzione alla nostra identità, in modo da fornire al cliente finale un servizio che oltre alla vendita dell’immobile, lo supporti con altri professionisti del settore quali: consulenti del credito, geometri e imprese edili presenti in ogni agenzia Intermediaria Group”.

I valori e la Vision di Intermediaria Group sono strettamente connessi a una politica che tutela la crescita professionale dei consulenti ed eleva periodicamente la qualità dei servizi offerti. “Anche per queste ragioni abbiamo deciso di affidare a SimplyBiz il recruiting dei nostri agenti – continuano-. Dopo aver monitorato con attenzione il mercato abbiamo scelto una società affidabile, dinamica e in continua evoluzione, sempre attenta a captare i trend e i movimenti in atto non solo nel mondo della mediazione creditizia, ma anche in quello delle assicurazioni e dell’immobiliare. Ci aspettiamo che la Partnership appena avviata porti grandi risultati e che vada a consolidarsi nel corso del tempo. Quello che sta per iniziare sarà per noi un anno estremamente impegnativo e interessante, nel corso del quale intendiamo aumentare in maniera sensibile il numero dei nostri agenti, concentrandoci sul territorio toscano. Affrontare le sfide sapendo di avere al nostro fianco un partner specializzato e capace ci dà un grande slancio e una grande determinazione”.