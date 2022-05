Andrea Di Vincenzo, ceo Prestiter: “La trasformazione in Spa tappa del nostro percorso di crescita. Assumiamo in media 10 persone al mese”

Nei primi mesi del 2022 Prestiter ha raggiunto tre traguardi importanti. A marzo ha ufficializzato la propria trasformazione in società per azioni, con un contestuale aumento del capitale sociale a 600.000 euro. Ad aprile è entrata nella top ten di Best workplaces Italia 2022, classificandosi al decimo posto per la categoria 50-149 dipendenti grazie al giudizio positivo dei propri impiegati. E a maggio le recensioni ricevute dai clienti su Google hanno superato quota 2.600, con l’ottenimento di una percentuale altissima di voti a 5 stelle.

Non sorprende dunque la soddisfazione del ceo Andrea Di Vincenzo per il periodo di grande fermento che sta vivendo la società, “Top Partner” della mandante Prestitalia, con la quale vanta una collaborazione ininterrotta dal 1998.

Partiamo dalla trasformazione di Prestiter in spa, quando è avvenuta e cosa ha rappresentato per voi?

La trasformazione in società per azioni è avvenuta il 9 marzo scorso e ha rappresentato una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita. L’azienda è prossima ai 150 dipendenti e sta aumentando la propria forza lavoro a un ritmo di 10 persone ogni mese. La società per azioni è la forma giuridica più appropriata per le dimensioni attuali e future di Prestiter e offre la giusta riconoscibilità sul mercato da parte dei clienti e dei player del settore del credito. Non cambia però la sostanza: l’ingrediente fondamentale restano le persone, molte delle quali sono con noi da oltre 20 anni, con cui siamo legati da un profondo rapporto di stima e rispetto reciproci.

I vostri dipendenti vi hanno peraltro riconosciuto come un ottimo luogo di lavoro…

Il riconoscimento di “Great place to work”, prima, e il 10° posto nella classifica dei ‘Best Workplaces Italia 2022’, poi, sono stati per noi motivo di grande orgoglio. Quest’anno ci siamo sottoposti per la prima volta al sondaggio che raccoglie il feedback puro e incondizionato da parte dei dipendenti su temi legati a credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Il tasso di risposta è stato vicino al 100%. Siamo particolarmente felici di aver ricevuto il punteggio più alto, pari al 95%, per l’affermazione “le persone qui vengono trattate in modo imparziale indipendentemente dal sesso”. Il 57% dei nostri dipendenti infatti è composto da donne, che ricevono lo stesso trattamento economico degli uomini. Sono spesso mamme che dopo aver accompagnato i propri figli nella crescita sono più che motivate a rientrare nel mondo del lavoro; e non solo, anche mamme di bambini più piccoli che, con impegno da parte sia loro che nostra, riescono ad avere importanti soddisfazioni lavorative.

Diceva che la società sta assumendo in media 10 persone al mese. Nello specifico quali sono le posizioni aperte al momento?

Prestiter sta incrementando la propria presenza in tutta Italia. Le posizioni aperte sono sempre consultabili sul nostro sito, nella sezione lavora con noi, nella quale sono presenti gli annunci di ricerca attivi. Come è emerso dal sondaggio di “Great place to work”, in azienda non facciamo differenza in base al sesso, all’esperienza o all’età dei candidati. Diamo un’opportunità sia a figure più esperte che ai neolaureati con esperienza minima nella vendita, anche in altri settori come le vendite telefoniche, le assicurazioni o il recupero crediti.

Indipendentemente dalla presenza di selezioni attive, consigliamo agli interessati di inviare una candidatura spontanea, perché valutiamo sempre attentamente l’opportunità di assumere una persona talentuosa.

Quali requisiti apprezzate nei candidati?

Il nostro slogan è “migliore sempre”. È un aspetto sul quale puntiamo molto. Ricerchiamo persone che abbiano la capacità di sapersi osservare e migliorare. Uomini e donne che siano propensi al cambiamento, a rimettersi in gioco per ricostruire il proprio set di competenze in base alle evoluzioni che si verificano nel mercato. Sotto questo aspetto l’azienda è sempre pronta a fare la sua parte, erogando costanti percorsi di formazione e alimentando così la crescita professionale. Desideriamo che i nostri dipendenti diventino ogni giorno migliori, in modo da garantire un servizio eccellente ai clienti. Per noi lavorare con alte performance significa dimostrare a noi stessi, ai clienti, ai colleghi e ai partner che si può raggiungere un livello di eccellenza e generare di conseguenza quel senso contagioso di fiducia e affidabilità che è il presupposto solido per una società migliore.

Come funzionano le selezioni e l’avviamento al lavoro?

In funzione delle migliori candidature pervenute dalle costanti campagne di recruiting, selezioniamo la rosa dei partecipanti al percorso di formazione intensiva della durata di 4 settimane. I nostri corsi abbracciano tutti gli argomenti a 360°, dalle caratteristiche del prodotto alle tecniche di comunicazione, leadership, vendita e consulenza. Dopo la formazione c’è un periodo di affiancamento nel punto operativo di zona o nella sede centrale di Termoli, grazie al quale il neo assunto acquisisce ulteriori competenze e soprattutto dimestichezza con gli strumenti, le procedure e le risorse uniche di Prestiter.