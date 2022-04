Andrea Varamo, Head della business unit Solutions di Intesi Group: “Vi presento la divisione che aiuta l’azienda ed i propri clienti nell’evoluzione tecnologica”

L’offerta Intesi Group non si ferma ai prodotti disegnati per accompagnare le aziende nella loro Digital Transformation ma si sviluppa anche in una business unit di specialisti altamente qualificati che affiancano i clienti nell’evoluzione tecnologica dei processi e del proprio business. “L’innovazione è alla base del nostro pensiero e ci permette di anticipare le tendenze e le necessità del mercato” afferma Andrea Varamo – Head of Solutions di Intesi Group – “I clienti possono contare sulle nostre competenze per tutte le fasi del ciclo di vita del software, dalla progettazione alla gestione applicativa e infrastrutturale”.

“L’esperienza ventennale maturata in ambito finanziario, telecomunicazioni, assicurativo e di servizi per le imprese ci ha consentito di consolidare competenze di valore per i clienti. È nata così la business unit Solutions, che ha lo scopo di aiutare le aziende nella realizzazione di nuovi servizi e prodotti, nel mantenimento ed evoluzione del portafoglio applicativo esistente, nella gestione delle infrastrutture tecnologiche. Accelerazione digitale, innovazione, agilità sono aspetti chiave della proposta di Intesi Group”.

Quante risorse annovera la sua area?

La business unit Solutions coinvolge oltre 100 persone, numero in costante crescita e in grado di supportare clienti e progetti di ogni dimensione. I profili spaziano da quelli più organizzativi, come project manager o PMO, a quelli più verticali come i business analyst, a quelli più tecnici, relativi allo sviluppo applicativo, al testing ed alla certificazione di qualità del software, alla gestione e configurazione dei sistemi di base e delle componenti di infrastruttura IT.

Tutti i professionisti della business unit sono impegnati in un percorso di formazione continua, supportata da una piattaforma di e-learning che ha lo scopo di incrementare sia le conoscenze verticali e specialistiche, sia quelle più trasversali legate alla gestione dei progetti, dei team e della comunicazione. L’obiettivo chiave è quello di poter offrire ai clienti uno livello di qualità sempre maggiore ed una conoscenza delle tecnologie e delle pratiche IT allo stato dell’arte.

In quante aree è divisa la business unit ‘Solutions’?

La BU ‘Solutions’ è divisa in quattro aree che, in base alle necessità dei clienti, possono gestire progetti e servizi sia in modalità autonoma, con un approccio “chiavi in mano”, sia completando, arricchendo e integrando i team progettuali del cliente:

Professional Services, rappresenta l’area che si occupa degli aspetti trasversali ai progetti ed è in grado, con un approccio “su misura”, di affiancare e supportare con efficacia i clienti.

Software Factory, focalizza in un solo ecosistema tutte le competenze necessarie a sviluppare nuove applicazioni/servizi o a garantire la manutenzione e l’evoluzione di applicazioni/servizi esistenti.

Test Factory, si concentra sugli aspetti di qualità delle applicazioni e dei servizi, applicando in modo pervasivo le migliori pratiche e gli strumenti di automazione più efficaci.

Managed Services, garantisce ai clienti la gestione delle applicazioni e dei servizi e le relative componenti di infrastruttura tecnologica.

Partiamo con l’area Professional Services…

L’universo digitale è in continua evoluzione. Questa espansione per le aziende si tramuta in un’opportunità. Intesi Group in questo contesto si configura come un partner affidabile e competente in grado di seguire i processi di trasformazione e proporre il giusto percorso tecnologico. I Professional Services si pongono l’obiettivo di supportare e guidare le aziende integrandone le competenze con nuovi skill, tecnologie e soluzioni all’avanguardia.

Di cosa si occupa la Software Factory?

L’importanza del software è sempre più rilevante, in quanto rappresenta il volto della nostra azienda cliente verso i propri clienti. L’obiettivo della Software Factory è quello di garantire non solo un software funzionante, ma anche un’esperienza positiva per il cliente della nostra azienda cliente.

Si tratta di un centro di eccellenza nello sviluppo e gestione di soluzioni, che garantisce un’elevata qualità, grazie ad un ambiente altamente tecnologico e innovativo, con una struttura scalabile ed efficiente. Questa divisione è il Digital Hub di Intesi Group e rappresenta un supporto diretto anche negli sviluppi dei nostri prodotti o nell’integrazione degli stessi presso i nostri clienti.

Qual è lo step successivo nel ciclo di vita di un software?

La qualità del software è un valore fondamentale per il business di qualunque processo o azienda.

La nostra Test Factory offre un servizio a valore aggiunto e consente la certificazione della qualità dei prodotti e dei servizi software prima che vengano utilizzati dai clienti migliorando così la customer experience, il time to market, la difettosità e riducendo i costi di manutenzione del software.

La Test Factory utilizza un approccio customer centered: ogni funzionalità che viene rilasciata viene testata nel dettaglio. Intesi Group in questo modo non solo certifica il software, garantendo il rispetto delle specifiche e degli obblighi contrattuali, ma testa anche il rispetto delle esigenze degli utilizzatori finali sotto il profilo di funzionalità, sicurezza, performance, robustezza e usabilità.

Veniamo all’ultima area…

L’outsourcing dell’IT continuerà la propria crescita anche nei prossimi anni e le tendenze di mercato confermano la crescita importante anche sui Managed Services.

L’obiettivo che ci poniamo è quello di fornire diversi tipi di servizi IT (networking, gestione applicazioni/infrastrutture e sicurezza) assicurando ai nostri clienti un adeguato supporto per la gestione di tali servizi.

Tramite l’area dei Managed Services garantiamo un approccio proattivo al monitoraggio e alla gestione infrastrutturale, che consente un aumento della qualità dei servizi applicativi, una migliore customer experience, costi competitivi.

Per supportare la crescita Intesi Group ha recentemente avviato degli investimenti importanti sulla propria infrastruttura per poter assicurare, accanto all’innovazione e alla scalabilità, anche un elevato grado di sicurezza.

Per maggiori dettagli sulla divisione Solutions di Intesi Group visitare la pagina: https://www.intesigroup.com/it/soluzioni/