Antonio Esposito, ad Assicurare: “Grazie alla partnership con Gabetti e Monety, puntiamo a diventare il broker di riferimento del real estate”

Assicurazioni abbinate a finanziamenti e mutui della rete creditizia Monety, polizze per soddisfare le richieste dei clienti delle reti immobiliari Gabetti, Grimaldi e Professionecasa e prodotti destinati al resto del mercato. Si articola così l’offerta di Assicurare, compagnia nata dalla collaborazione tra la società di mediazione creditizia e i tre franchising immobiliari presentata lo scorso 22 febbraio.

“Da più di 4 anni esisteva una divisione assicurativa interna al gruppo Gabetti, che prestava assistenza formativa e commerciale alle reti e rispondeva alle esigenze legate alla mediazione creditizia e alla vendita e locazione. L’obiettivo è sempre stato quello di sensibilizzare acquirenti e locatari a proteggersi da eventi gravi che rischiano di compromettere il patrimonio e, di conseguenza, la sicurezza economica delle famiglie, per compensare la mancanza di cultura dell’assicurazione legata alla casa. Di qui la decisione di avviare nuova società di consulenza assicurativa con polizze specifiche per il property e la famiglia, dedicata alle reti Gabetti Franchising, Grimaldi e Professionecasa, nonché alle altre società del gruppo come Gabetti Home Value, Santandrea, Gabetti Lab e Monety”. A raccontare la nascita del progetto è l’amministratore delegato Antonio Esposito, già formatore e consulente allo sviluppo del business con delega ai servizi assicurativi della società di mediazione creditizia del gruppo.

Quali sono servizi correlati alla casa erano già disponibili nelle agenzie del gruppo Gabetti?

La divisione assicurativa interna al gruppo si è occupata in questi anni soprattutto di specifiche esigenze legate alla mediazione creditizia, e quindi ai mutui casa, e alle mediazioni immobiliari, cioè compravendite e locazioni. Oggi offriamo polizze a protezione delle famiglie che sottoscrivono mutui, assicurazioni per la locazione protetta, prodotti a copertura dei rischi sulle donazioni, fideiussioni per le caparre confirmatorie, polizze car e decennali postume, nonché prodotti innovativi con una forte componente tecnologica legati alla casa e alla famiglia.

Come si articola il vostro modello di business?

Ogni agenzia avrà a disposizione l’assistenza di un consulente Assicurare, che rappresenterà il punto di riferimento qualificato per un supporto professionale ad ogni esigenza legata ai temi della protezione dell’investimento immobiliare e della protezione della famiglia che compra o affita casa. Il consulente assicurativo avrà a disposizione una vasta gamma di soluzioni adeguate a rispondere alle varie richieste dei clienti delle agenzie immobiliari del gruppo.

Quale obiettivo vi siete posti per Assicurare?

Oggi, con la nascita di Assicurare, vogliamo presentarci come l’unico broker specializzato nell’ambito real estate, quindi tutelare gli immobili e anche le famiglie che li abitano, e nell’arco dei prossimi anni vogliamo diventare il punto di riferimento del settore. Lavoriamo con le maggiori compagnie assicurative, con cui abbiamo studiato prodotti ad hoc destinati alle esigenze dei nostri clienti. L’abbinamento dell’esperienza maturata nel settore da noi e dai nostri partner garantisce un prodotto a valore aggiunto.

Prevedete di espandere la vostra offerta anche in altri settori?

Sicuramente ci specializzeremo nel ramo vita e nel ramo danni. Parlando dei prodotti assicurativi dedicati alle famiglie, abbiamo già soluzioni molto competitive per la tutela dai rischi più severi, come l’invalidità permanente legata a malattie e infortuni, il decesso e anche la perdita del lavoro.

Quando Assicurare è stata presentata al mercato si è parlato di novità e di polizze con una componente innovativa. Cosa prevedono?

Una grande novità sarà l’offerta di servizi aggiuntivi di valore, come ad esempio il job coaching, un aiuto concreto per rilanciarsi nel mondo del lavoro dopo il licenziamento e anche il care manager, un servizio di assistenza a domicilio dedicato al lavoratore autonomo in difficoltà per motivi di salute.

I servizi aggiuntivi caratterizzeranno parte della nostra offerta: siamo particolarmente attenti alle esigenze della nostra clientela e dedicheremo loro soluzioni innovative e al passo con i tempi.

Oltre a tutte le più importanti prestazioni a tutela di imprevisti severi, proseguirà la nostra attenzione anche alle piccole esigenze. A tal proposito, abbiamo pensato di offrire a ogni cliente delle agenzie immobiliari un servizio di assistenza che preveda, ad esempio, un artigiano sempre a disposizione per risolvere velocemente fastidiosi imprevisti, come il restare fuori casa perché si è semplicemente rotta la serratura.