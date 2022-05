Antonio Tresca, managing director MigliorLead: “Vi presento la nostra attività di lead generation e lead qualification per gli operatori del credito”

“Le vecchie modalità di vendita non funzionano più. I consumatori sono sempre più consapevoli e impegnati e le aziende che continuano a seguire i vecchi metodi di vendita a freddo stanno già perdendo terreno in termini di efficienza e di profitti. Sono queste le premesse che ci hanno spinti a creare un portale che risolverà un problema concreto del mercato: quello di vendere servizi e prodotti a un pubblico informato e consapevole, grazie alla lead generation e alla lead qualification”.

Racconta così la nascita di MigliorLead Antonio Tresca, managing director della società. Dopo essersi laureato e specializzato in Economics and Management of Innovation and Technology all’Università Bocconi di Milano, Tresca ha lavorato in Italia e all’estero sia per grandi aziende come Google e Nestlé sia per startup, pmi e realtà locali. Ha infine deciso di fondare Webgas.net, start up specializzata nel digital marketing, e successivamente MigliorLead.com, brand dedicato interamente alla lead generation e alla lead qualification. La società si rivolge anche al settore del credito e della finanza, nonché al comparto assicurativo, e annovera tra i suoi clienti realtà quali Cofidis, Etica Finanziamenti ed Aessfin.

“I nostri servizi di lead generation e lead qualification possono essere utilizzati sia dal singolo agente che dalla grande società finanziaria. È infatti molto flessibile, in quanto permette di acquistare pacchetti di lead, a partire da 100 lead, senza canoni di setup e fee iniziali”, spiega.

Come funziona una campagna di lead generation su MigliorLead?

Attraverso la lead generation siamo in grado di generare contatti profilati di persone altamente interessate ai servizi o ai prodotti di un’azienda o di un professionista su piattaforme come Google, Facebook, Instagram e TikTok. Dopo aver individuato l’utente target, attraverso le nostre campagne pubblicitarie siamo in grado di raggiungere sia persone interessate all’acquisto di prodotti/servizi dell’azienda/professionista in questione, sia persone che ricercano attivamente sui motori di ricerca i prodotti.

Come funziona una campagna di lead qualification?

Grazie alla lead qualification siamo in grado di fornire ai nostri clienti, dei contatti altamente profilati in base a determinate caratteristiche e requisiti. Ad esempio, possiamo individuare contatti di pensionati e di dipendenti privati o pubblici che posseggano i requisiti necessari per richiedere un prestito personale o una cessione del quinto. Inoltre, possiamo velocizzare la fase di gestione della pratica traite automatismi che permettono di acquisire rapidamente documenti, come buste paga, documenti di identità, contratti, etc.

Ci sono delle specificità previste per il settore dei prestiti personali e cessione del quinto nei vostri servizi?

Grazie all’esperienza maturata in questo settore, MigliorLead riesce a profilare i lead in target in maniera molto accurata, aiutando i nostri clienti a migliorare i tassi di conversione, i tempi di chiusura, i volumi lavorati e, di conseguenza, i profitti.

Come vengono selezionati i contatti per garantire che siano interessati al prestito?

I contatti vengono selezionati tramite specifici e precisi criteri, che ci consentono di individuare i profili più in target per i nostri clienti. Lavorando nel settore da diverso tempo, abbiamo acquisito expertise e dati che ci permettono di consegnare ai nostri clienti contatti sempre più qualificati, in modo da aumentare il tasso di conversione da contatto a pratica finale.

Come vengono erogati i vostri servizi?

Il cliente attiva un abbonamento flessibile, che può essere interrotto in qualsiasi momento senza obbligo di rinnovo. Può inoltre decidere di ricevere i lead direttamente nel proprio CRM, tramite webhook, oppure su un nostro CRM in comodato d’uso gratuito, o anche via e-mail, excel o fogli Google.

Agli agenti più piccoli e non dotati di infrastrutture informatiche offriamo in maniera del tutto gratuita un CRM, nel quale ricevere e gestire i propri lead, in modo da fluidicare tutte le fasi, dal primo contatto fino alla trasformazione della pratica finale.

Questo ci permette di rendere più efficiente l’intero processo di gestione della pratica, velocizzando i tempi di trasformazione del lead in cliente, con un conseguente aumento di volumi e margini.

La vostra offerta è in linea con le indicazioni di revisione anticipate dall’Oam sulla regolamentazione delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di finanziamento?

I servizi di MigliorLead sono erogati in compliance con tutte le normative. Limitandoci a svolgere le attività per conto del soggetto autorizzato, tutti i funnel e le landing page sono create e costruite a nome del committente.

Avete in programma il lancio di nuovi servizi?

Stiamo finalizzando una piattaforma per rendere il Whatsapp marketing e il marketing conversazionale accessibile a tutte le pmi. Siamo alle battute finali e non vediamo l’ora di lanciare questo nuovo servizio, che rivoluzionerà le modalità di interazione con i clienti e i lead.