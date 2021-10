Maurizio Nicosia, area manager Banca Widiba: “#OttobreEdufin2021, gli appuntamenti dal 12 al 29 ottobre in Sicilia”

Aiutare le famiglie a organizzare le proprie risorse economiche per realizzare i propri obiettivi e far fronte a eventi imprevisti. Con questo scopo Banca Widiba ha aderito a #OttobreEdufin, il mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività dell’educazione finanziaria. Il tour degli appuntamenti dell’istituto di credito coinvolgerà tra il 12 e il 19 ottobre anche la Sicilia con un ciclo di incontri dedicati alla “Pianificazione delle risorse e strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi di vita”. A coordinare gli eventi sarà Maurizio Nicosia, area manager Sicilia di Banca Widiba, che sarà anche relatore in tre date.

Maurizio Nicosia di cosa parlerete negli incontri in programma in Sicilia?

Tratteremo gli argomenti che sono stati scelti come prioritari da un panel di 1.500 persone, sentite nel corso di un sondaggio, e cioè: la conoscenza degli strumenti finanziari adeguati per pianificare le proprie spese, lo sviluppo della capacità di prendere decisioni economiche razionali e la previdenza integrativa. L’obiettivo principale è quello di rendere le famiglie consapevoli della necessità di equilibrare entrate e uscite nel tempo e di renderle autonome in questo processo. È questo, del resto, il ruolo del consulente finanziario, una professione ancora poco conosciuta.

A chi si rivolgono questi appuntamenti?

Ai giovani, alle famiglie, ai professionisti che desiderano imparare a pianificare le proprie spese per non trovarsi impreparate nella realizzazione dei propri sogni o al sopraggiungere di spese improvvise. La pandemia ci ha resi più consapevoli dei rischi finanziari legati ad eventi imprevisti. Una consapevolezza che spesso si è tradotta in panico e conseguente immobilismo. L’educazione finanziaria insegna invece alle persone a reagire e indica qual è il modo migliore per muoversi in maniera efficace.

Può fare un esempio?

Molto spesso si tende a ragionare in termini di guadagno mensile piuttosto che di obiettivi da realizzare. Questo spinge a concentrarsi sulle spese immediate piuttosto che sulla gestione delle risorse per prepararsi alle spese future, come un matrimonio o il pagamento delle spese universitarie dei propri figli. L’obiettivo di questi incontri è aiutare le persone a pensare in termini di equilibrio tra entrate e uscite e di gestione delle risorse per migliorare il proprio livello di benessere.

Quali sono le date che la coinvolgeranno personalmente e di cosa parlerà?

Il 12, il 19 e il 26 ottobre dalle 18:30 alle 19:30 sarò presente personalmente a Palermo, presso lo Stand Florio, insieme con i colleghi Carmelo Moscato, Arturo Cangialosi, Roberto Vinciguerra e Gaetano Saporito. Affronteremo un argomento in ognuna delle tre giornate: il 12 ottobre, la gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio; il 19 ottobre, la pianificazione delle risorse e degli strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi di vita; il 26 ottobre, l’importanza di conoscere il gap previdenziale e prendersi cura del proprio tenore di vita futuro. Gli stessi argomenti verranno poi affrontati, negli stessi orari, il 20 ottobre a Giarre (Ct) dal consulente Giuseppe Ruello, il 21 ottobre ad Augusta (Sr) dal consulente Francesco Paci e il 29 ottobre a Cefalù (Pa) dal consulente Salvatore Spinosa.

Che tipo di partecipazione vi aspettate con il ritorno in presenza, dopo l’edizione online dello scorso anno?

Grazie al patrocinio del ministero per l’Economia e le Finanze (Mef, ndr), che conferisce agli incontri un carattere puramente sociale e informativo, ci aspettiamo una grande partecipazione. Al momento abbiamo ricevuto l’adesione di numerosi giovani e altrettanti professionisti, che per la prima volta hanno risposto positivamente al nostro invito. Un segno positivo, perché significa che il target degli incontri dedicati all’educazione finanziaria si sta pian piano alzando.