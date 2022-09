Simone Viganò, general manager Casavo Mutui: “Modello di business e obiettivi di crescita della start up fintech”

Non solo società di mediazione creditizia. Casavo Mutui è anche una start up fintech che si sta sviluppando all’interno della proptech Casavo. Nata nel 2021 come business unit interna alla piattaforma digitale per il mercato residenziale, ha fatto il suo debutto lo scorso 7 luglio come realtà autonoma. Per conoscere il modello di business, gli obiettivi di crescita e i retroscena della nascita della società di mediazione creditizia abbiamo intervistato il general manager Simone Viganò.

Com’è nata e quali obiettivi si pone Casavo Mutui?

Casavo Mutui rappresenta un tassello fondamentale per la home platform che Casavo sta costruendo. Una versione base di supporto durante l’accensione del mutuo esisteva da tempo sul portale. La prima fase di test ci ha consentito di verificare l’esistenza di un forte interesse al mutuo da parte dei futuri acquirenti: l’80% dei clienti che hanno avuto necessità di accedere a un mutuo, ha chiesto infatti un supporto da parte nostra. Con il lancio effettivo di Casavo Mutui intendiamo dare un forte impulso a questo servizio.

Quali prodotti trattate e quali avete in programma di inserire più avanti?

Casavo Mutui nasce con l’obiettivo di risolvere il problema del finanziamento dell’acquisto della casa per i nostri clienti. Il mutuo è il prodotto base per fornire una soluzione concreta e immediata. Abbiamo già partnership in essere con 3 tra i maggiori player nazionali in Italia, tra cui Intesa Sanpaolo e Banca Sella, e altre partnership in Spagna, e stiamo espandendo il portfolio di offerta con altri istituti. In futuro, vogliamo risolvere un problema più ampio, quello dell’home-financing, che include tutti gli aspetti finanziari relativi al mondo casa, sia con soluzioni complementari o alternative al semplice mutuo, che permettano al cliente di vivere la casa e diventarne proprietari, sia rispondendo ad altri bisogni come, ad esempio, il finanziamento dei prodotti ancillari come arredamento e spese accessorie.

Quale sarà il vostro modello di business?

Sul portale immobiliare gli utenti che cercano casa possono trovare una vasta gamma di annunci, sia di Casavo che di agenzie terze. Al momento dell’acquisto di un immobile il cliente può contare su servizi dedicati, quali ad esempio l’assicurazione sulle ristrutturazioni o l’assistenza post-vendita. Il servizio di Casavo Mutui si inserisce in questo contesto. Il mutuo è quindi un ulteriore servizio a valore aggiunto messo a disposizione degli utenti. I due team lavorano in sinergia per offrire un’esperienza integrata, nella quale la pratica di mutuo e la transazione immobiliare si muovono in sincronia, partendo dalla ricerca dell’immobile, passando per la ricerca della soluzione finanziaria per arrivare allo scambio documentale.

Come si struttura la vostra presenza online e sul territorio nazionale?

Il gruppo ha una matrice fortemente tecnologica e digitale ma prevede anche diversi punti di interazione fisica negli uffici collocati nelle principali città italiane. Intendiamo far evolvere il servizio di mediazione creditizia sia integrandolo sul portale, sia offrendo ai clienti un’esperienza ‘phygital’, che unisca il meglio del mondo reale e digitale.

Quanti collaboratori avete attualmente e come prevedete di incrementare il loro numero?

Casavo ad oggi conta oltre 450 dipendenti, dei quali più di 100 lavorano a contatto diretto con i clienti, cioè venditori e acquirenti di immobili sul territorio italiano. Il team di Casavo Mutui, specializzato nella consulenza del credito, è partito a inizio anno con due persone, me incluso, e conta oggi 10 consulenti del credito. Come tutto il gruppo, abbiamo obiettivi di crescita ambiziosi.

Quali sono i vostri progetti di crescita?

I clienti di Casavo Mutui saranno, in primis, i clienti di Casavo. Tuttavia abbiamo l’obiettivo di servire anche coloro che decidono di affidarsi a noi per ottenere un mutuo, per raggiungere un bacino sempre più ampio di clienti attraverso un’offerta semplice e innovativa. Ci aspettiamo che nel medio periodo il volume di affari generato da Casavo Mutui venga raggiunto, e anche superato, da chi si affida a noi solo per il mutuo. Inoltre, altre leve di crescita sono l’internazionalizzazione, già avviata in Spagna, e l’offerta di servizi che risolvano il problema del finanziamento per comprare casa e i prodotti ancillari.

In chiusura, ha un aneddoto legato alla nascita della società che vorrebbe condividere con noi?

Come raccontavo poc’anzi, agli albori di questa nuova avventura eravamo un team molto piccolo, più precisamente una coppia di consulenti del credito, con una grande responsabilità: quella di fare della nostra nuova unità di business, una componente strategica del mondo Casavo. Per attrarre l’attenzione degli altri team presenti in azienda, abbiamo girato un video divertente, che allo stesso tempo mostrasse le sfide che avremmo dovuto affrontare e superare grazie al loro supporto. La particolarità del video è che era girato in chiave tragicomica: fu un successo e ancora oggi i colleghi se ne ricordano con un sorriso.