Umberto Seretti, ad di BNT Banca: “Al via la costruzione della rete distributiva di PrestiNuova, agente specializzato in cessione del quinto”

Dopo un periodo di start up, è arrivato il momento del decollo per PrestiNuova, agenzia in attività finanziaria di BNT Banca, istituto di Banca Popolare di Sondrio specializzato nell’erogazione di finanziamenti di credito al consumo. Da un paio di mesi ha infatti preso ufficialmente il via l’attività di costruzione della rete distributiva, che punta ad affiancare una propria rete agenziale ai canali tradizionali e alle partnership attive con le principali società di mediazione creditizia.

Ne abbiamo parlato con Umberto Seretti, amministratore delegato di BNT Banca, per capire come si svilupperà la crescita e quali figure coinvolgerà.

Partiamo dal gruppo Banca Popolare di Sondrio e dal rapporto che lega la capogruppo a BNT Banca…

Banca Popolare di Sondrio è una delle realtà bancarie più solide del panorama nazionale. Fondata nel 1871, è quotata alla Borsa valori di Milano e ha sempre chiuso in utile in ogni singolo anno della sua storia centenaria. Ha un attivo di 55 miliardi di euro, il Cet1 ratio pari al 15,78%, 503 sportelli e 600.000 clienti. Nel 2017 la Banca Popolare di Sondrio ha acquistato il 100% di Banca della Nuova Terra (BNT), divenendone unico socio, e l’ha trasformata nella fabbrica prodotto di gruppo per il collocamento dei prodotti di credito al consumo.

Che rapporto c’è tra BNT Banca e PrestiNuova?

BNT Banca, intermediario specializzato nei finanziamenti con cessione del quinto della pensione e dello stipendio e delega di pagamento, nel 2018 ha acquisito una partecipazione totalitaria in PrestiNuova, finanziaria storica e pioniere nell’attività di cessione del quinto, trasformandola in agenzia in attività finanziaria e mantenendone il marchio favorevolmente conosciuto sui mercati e dalla clientela. Quindi BNT Banca, tra gli operatori più patrimonializzati e quindi più solidi del settore, possiede il 100% di Prestinuova.

Quali sono i tratti distintivi che accomunano le tre realtà?

In cinque parole: etica, trasparenza, solidità, correttezza, efficienza. Lo stile commerciale e gestionale trasparente, rispettoso delle regole, dei clienti e dei partner, unitamente alla stabilità delle performance reddituali, caratterizza la capogruppo e le sue due emanazioni. Basti pensare che BNT Banca, come Banca Popolare di Sondrio, da quando è entrata a far parte del gruppo bancario, ha sempre chiuso i bilanci in utile pur essendo una start up.

Con queste solide basi alle spalle BNT Banca, tramite PrestiNuova, ha deciso di aprire alla distribuzione tramite agenti e collaboratori, al fine di diventare negli anni uno dei principali operatori del mercato.

Quali sono i progetti di Prestinuova? E quanti consulenti avete in programma di inserire?

PrestiNuova ha un progetto e una visione di mercato a medio – lungo termine. Il nostro progetto prevede una crescita progressiva ma selezionata su tutto il territorio nazionale, concentrando l’inserimento di nuovi collaboratori soprattutto a partire dalle aree meno presidiate dalla capogruppo. L’obiettivo è di dotarci di 50, 60 collaboratori per coprire tutto il territorio nazionale nel prossimo triennio.

Che tipo di profili state cercando?

Stiamo cercando collaboratori dotati di spirito imprenditoriale, che vogliano costruire una storia di successo condividendo i nostri valori e avvantaggiandosi della nostra efficienza e della qualità e competitività dei nostri prodotti. A questo scopo abbiamo già iniziato una serie di colloqui per selezionare sia operatori storici, ben posizionati e alla ricerca di un agente affidabile, capace e parte di un solido gruppo bancario; sia giovani dinamici, che vogliano crescere professionalmente e ritagliarsi il loro spazio nel mondo del credito al consumo. Ai neofiti non proponiamo un modello standard ma un progetto di coinvestimento “tailor made” in linea con le proprie aspirazioni, che va dall’affiancamento a un responsabile di zona all’apertura di un’agenzia a marchio.