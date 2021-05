Intesa Sanpaolo cerca agenti per la rete proprietaria Agents4You

Intesa Sanpaolo sta cercando giovani tra i 18 e i 38 anni, su tutto il territorio nazionale, con un forte interesse verso il mondo assicurativo e finanziario e voglia di intraprendere un percorso professionale in ambito commerciale. Lo ha annunciato il gruppo bancario lo scorso 25 aprile nella sezione carriere del proprio portale.

I candidati ideali per iniziare un percorso in Agents4You, spiega l’istituto, sono: capacità relazionali, orientamento al cliente, pianificazione e determinazione per il raggiungimento dell’obiettivo.

“Agents4You è una nuova rete agenziale controllata al 100% da Intesa Sanpaolo; all’interno di questa realtà potrai interagire con clienti attuali e potenziali per proporre loro soluzioni bancarie in grado di soddisfare i loro bisogni. Riceverai in comodato gratuito le strumentazioni necessarie, gli aggiornamenti formativi e un pacchetto welfare di vantaggio”, si legge sul sito di Intesa Sanpaolo.

Le attività da svolgere sono:

gestire il collocamento fuori sede dei prodotti bancari transazionali (conti correnti e carte, sia privati che business), di credito (prestiti personali) di acquiring (pos) e di prodotti assicurativi, proponendo soluzioni dai forti contenuti innovativi e digitali;

partecipare alla creazione di iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti;

acquisire nuovi clienti privati e business tramite un’offerta di ingresso nel mondo Intesa Sanpaolo;

sviluppare il cross selling sui clienti della banca.

I requisiti necessari per candidarsi sono:

età compresa tra 18 e 38 anni;

laurea o un diploma quinquennale in ambito economico;

approccio imprenditoriale e consulenziale;

talento nel pianificare e organizzare le proprie attività;

lavorare per obiettivi e raggiungere il risultato.

Sono graditi ma non indispensabili: