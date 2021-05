Intesi Group: al via la campagna Valid Sign. Per ogni contratto di trasformazione digitale, 5 alberi piantati

È partita lo scorso 25 maggio la campagna Valid Sign di Intesi Group per un pianeta più verde. Obiettivo: rendere ancora più green, Valid Sign, la soluzione per la firma elettronica e i processi approvativi digitali.

L’iniziativa è pensata per tutti i nuovi clienti che decidono di trasformare in digitale i propri processi approvativi, di onboarding di nuovi clienti o assunzione di collaboratori, di sottoscrizione di contratti, ordini, rapporti di intervento, informative, trattamento dati, gestione consensi.

“I processi di approvazione, onboarding o sottoscrizione richiedono spesso la firma di numerosi documenti cartacei, con un grande spreco di tempo, denaro, spazio e con un significativo impatto ecologico – spiega Andrea Dondoni, product owner di Intesi Group -. Con la nostra piattaforma Valid Sign tutto è più semplice. È possibile compilare, approvare e firmare documenti in formato digitale ovunque, anche in mobilità. Una soluzione in linea con il nuovo modo di lavorare delle nostre aziende”.

La campagna si inserisce nel progetto denominato Intesi Group Forest, il cui motto può sintetizzarsi in “meno stampe di documenti e più alberi per il pianeta”.

La scelta orientata al miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità ambientale sarà premiata da Intesi Group offrendo in custodia a ciascun cliente cinque alberi della foresta realizzata in collaborazione con Treedom.