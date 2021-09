Intesi Group tra i vincitori del ‘Best Managed Companies Award’ 2021 di Deloitte

Intesi Group è tra i vincitori del premio Best Managed Companies Italia 2021, il prestigioso riconoscimento attribuito da Deloitte Private a quelle aziende che si distinguono diventando protagoniste del mercato e perseguono l’eccellenza in tutti gli aspetti della gestione.

Attraverso l’analisi di fattori critici di successo individuati da Deloitte, e una metodologia di selezione sviluppata da più di 27 anni a livello internazionale, l’obiettivo di questa iniziativa non è solo quello di raccogliere best practice che siano di esempio per le aziende di tutta Italia, ma anche di creare un processo di stimolo e di supporto dedicato alle stesse best managed companies per il loro continuo miglioramento.

Il premio Best Managed Companies di Deloitte riconosce Intesi Group tra le aziende italiane che sono oggi chiamate a operare su un mercato globale e a confrontarsi con player a livello internazionale e che quindi adottano modelli di business flessibili e all’avanguardia per rimanere competitive, essendo la chiave del successo dell’imprenditoria italiana e il motore dello sviluppo del Paese.

“Questo riconoscimento va alla resilienza che tutto il Team Intesi Group ha dimostrato in questi ultimi difficili due anni – dichiara Paolo Sironi, presidente e amministratore delegato di Intesi Group –. Un premio che mi rende orgoglioso e felice di lavorare in questa azienda e con queste persone. Deloitte ha saputo riconoscere i valori che ci guidano e l’impegno al miglioramento che pervade tutti noi”.

Al termine di un processo di valutazione durato sei mesi, le aziende vincitrici sono state individuate da una giuria indipendente costituita da esperti del mondo istituzionale e accademico italiano: Marta Testi, ceo di Elite; Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso Altis Università Cattolica; Francesca Brunori, director of financial affairs di Confindustria.

Strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità sono gli indicatori che hanno portato a selezionare i vincitori del Bmc di Deloitte.

“I criteri che portano all’attribuzione del Bmc di Deloitte – continua Paolo Sironi – sono, per Intesi Group, la mission attuata quotidianamente in ogni servizio offerto ai clienti, in ogni processo aziendale, in ogni investimento in ricerca, in ogni progetto pensato per anticipare le esigenze di domani”.