Intesi Group: Blockchain e validazione a lungo termine, webinar il 27 maggio

Si terrà giovedì 27 maggio alle 11 il webinar targato Intesi Group su “Validazione temporale a lungo termine e Blockchain”. L’obiettivo è aumentare la conoscenza e la comprensione di un femoneno particolarmente attuale: l’uso del registro blockchain per dimostrare l’esistenza di determinati dati digitali prima di uno specifico momento.

“Con il processo di digitalizzazione dell’economia, la marcatura temporale è diventata una tecnica importante per garantire l’integrità dei dati digitali per un lungo periodo di tempo. Inoltre ricopre una particolare rilevanza dal punto di vista legale in diversi ambiti quali il diritto d’autore, il processo fallimentare e i preliminari di vendita”, spiega Intesi Group.

Lo schema e il servizio di timestamp più diffuso presenta ancora alcune limitazioni per la validità a lungo termine. Dal 2009 Bitcoin ha però creato un registro pressoché immutabile grazie alla “sicurezza termodinamica“. Quel registro, noto anche come blockchain, può essere utilizzato per dimostrare l’esistenza di determinati dati digitali prima di uno specifico momento, senza alcuna limitazione predefinita per la validazione a lungo termine.

Intesi Group ha già sviluppato una soluzione innovativa e tecnicamente praticabile per integrare l’attestazione temporale sulla blockchain di Bitcoin nella tradizionale marcatura temporale comunemente in uso, aumentandone così la validità futura.

Ad approfondire l’argomento saranno due autorevoli esperti sull’argomento: Emanuele Cisbani, technology evangelist di Intesi Group, e Ferdinando Ametrano, direttore scientifico del Digital Gold Institute e del Crypto Asset Lab dell’Università Milano-Bicocca, dove insegna Bitcoin and Blockchain Technologies, si confronteranno nel corso di una sessione interattiva il 27 maggio alle 11.

Ci si può iscrivere al link al webinar su “Validazione temporale a lungo termine e Blockchain”.