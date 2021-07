Intesi Group cerca esperti IT per sostenere la domanda generata dalla trasformazione digitale

Intesi Group, società specializzata in servizi di firma elettronica, identità digitale e soluzioni avanzate in cloud, prestatore di Servizi Fiduciari accreditato da AgID, cerca più di 15 risorse da inserire nel proprio organico.

La società ha aperto numerose posizioni per profili IT altamente specializzati. Obiettivo: fare fronte alla crescente domanda di soluzioni e servizi per accompagnare le aziende nella loro trasformazione digitale.

Le posizioni in area IT aperte

In particolare, Intesi Group cerca:

Tester / TS-21 con esperienza minima di 2 anni nel ruolo

con esperienza minima di 2 anni nel ruolo Test Analyst / TA-21 con esperienza minima di 4 anni nel ruolo

con esperienza minima di 4 anni nel ruolo Test Manager / TM-21

Technical Analyst Senior / TAS-21

Sviluppatore Java / SJ-21

Supporto applicativo / SA-21 con esperienza minima di 2 anni nel ruolo

con esperienza minima di 2 anni nel ruolo Sviluppatore Full Stack/SFS-21

Analista Funzionale / AF-21 con esperienza minima di 2 anni nel ruolo

con esperienza minima di 2 anni nel ruolo Customer Success Manager

Sistemista Linux, con esperienza di almeno 2 anni nel ruolo

I requisiti

Per tutte le posizioni si richiede flessibilità, predisposizione al lavoro di gruppo, problem solving, ottima capacità di gestione di tempo, stress, conflitti e responsabilità. È preferibile la conoscenza della lingua inglese.

La tipologia contrattuale

Tutte le posizioni prevedono lavoro da remoto, con appuntamenti saltuari in azienda. L’inquadramento contrattuale varia a seconda della posizione: “In linea generale, preferiamo assunzioni a tempo indeterminato. Tuttavia, alcuni professionisti, provenienti soprattutto dal mondo della consulenza, chiedono contratti di collaborazione o a partita IVA”, spiega Paolo Sironi, presidente e amministratore delegato di Intesi Group.

Cosa distingue Intesi Group sul mercato

“Intesi Group ha maturato nel tempo una strategia di crescita che mette al centro la valorizzazione delle persone, creando un ambiente di lavoro accogliente per i suoi dipendenti”, aggiunge Sironi. Denominata IG Style, la vision dell’azienda si muove lungo tre direttrici:

welfare aziendale: attraverso varie iniziative a favore di dipendenti e collaboratori come per esempio dei voucher per l’attrezzatura necessaria al miglioramento della postazione domestica di smart working e progetti di prevenzione oncologica primaria e secondaria;

sostenibilità: attraverso la piantumazione di 500 alberi in 6 diversi Paesi del mondo, in collaborazione con Treedrom, e l’avvio di un percorso per diventare azienda plastic free;

responsabilità sociale: mediante il supporto a progetti rivolti alle persone più vulnerabili.

Le candidature e le altre posizioni

È possibile presentare la propria candidatura utilizzando i form relativi alle varie posizioni aperte nella pagina Careers del sito Intesi Group.

“Gli interessati che non dovessero trovare il proprio profilo sul nostro sito, potranno comunque inviarci la propria candidatura. Valuteremo tutte le proposte che ci arriveranno”, conclude Sironi.