Intesi Group e KreditOnLine siglano accordo per firma digitale

KreditOnLine e Intesi Group hanno siglato un accordo per l’adozione della piattaforma di firma digitale di Intesi Group.

KreditOnLine è una società di mediazione creditizia sul mercato dal 2009 e attiva su tutto il territorio nazionale che, a breve, con una nuova compagine sociale che vede l’ingresso in campo della Make Money Organization, importante società di formazione per agenti e consulenti immobiliari, darà vita ad un’iniziativa che rivoluzionerà l’agenzia immobiliare e porterà l’azienda direttamente dove nasce l’esigenza primaria del credito.

La spiccata predilezione per l’information technology ha portato KreditOnLine a esplorare territori sconosciuti ai più, ponendosi da sempre come pionieri dell’innovazione tecnologica al servizio della semplificazione. Questo ha consentito di intraprendere un cammino di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi ancor prima che esso divenisse esigenza comune a tutti per motivi legati all’emergenza pandemica.

In questo contesto, sfruttare tutte le potenzialità della firma digitale remota rappresenta un passo importante per migliorare la user experience e velocizzare i tempi di accesso al credito. KreditOnLine si propone di colmare il divario che allontana il settore creditizio, aiutando le famiglie, i professionisti e le pmi, cercando di mettere a disposizione di tutte le parti la sua professionalità e conoscenza del mercato del credito, per instaurare un dialogo sempre produttivo con le banche. Ancor più significativa oggi, alla luce dei nuovi ambiziosi progetti della compagnia, questa digitalizzazione del processo rappresenta una arma in più al servizio dell’agente immobiliare di successo che comprende appieno l’importanza di una pre-qualifica creditizia puntuale e rapida per affermarsi come un professionista serio e produttivo.

L’offerta di Intesi Group, piattaforma di riferimento per il settore della mediazione del credito, ha da subito incontrato e sposato l’idea di evoluzione del credito portata avanti dalla società. La soluzione, messa a disposizione dei collaboratori, risulta interamente cucita intorno a questo servizio che rappresenta l’anello di congiunzione tra i soggetti che prendono parte alla pratica.

“Con Intesi Group abbiamo definito un processo fluido e affidabile in cui i soggetti della pratica interagiscono in un ambiente protetto in cui sono davvero ad un click di distanza l’uno dagli altri. Il tutto è reso ulteriormente fruibile grazie al sempre efficiente supporto dell’impeccabile struttura tecnica e commerciale messa a disposizione da Intesi Group” afferma Nicola Nigido, ceo di KreditOnLine.

“L’adozione della piattaforma di firma digitale di Intesi Group ha permesso di creare un processo user friendly alla portata di tutti con benefici da subito evidenti – spiegano le società in una nota -. I collaboratori possono avvantaggiarsi delle infinite opportunità offerte dal nuovo processo di lavoro e trarne punti di forza anche sul piano commerciale, oltre che su quello operativo. La semplicità e i tempi ridotti di compilazione e firma dei documenti consente di dare una accelerata all’iter della pratica che lascia pienamente soddisfatti, e spesso entusiasti, i clienti che, sempre più spesso, amano condividere la loro piacevole esperienza attraverso i loro social preferiti”.

“Crediamo che oggi il digitale non sia più una scelta ma un obbligo. La mission di KreditOnLine è sempre stata quella di ridurre i tempi e le distanze tra i nostri clienti e il sistema bancario. Oggi, grazie alle soluzioni di Intesi Group, siamo pronti a raggiungere nuovi importanti traguardi in questa direzione”, aggiunge Nicola Nigido.

“Siamo molto contenti che un altro player della mediazione del credito abbia scelto le nostre soluzioni di firma digitale. KreditOnLine ha visto in noi il partner ideale per proseguire il suo viaggio digitale ed ha subito colto tre punti di forza che ci contraddistinguono: efficacia, facilità d’uso e tempi rapidi d’implementazione, fattori sicuramente fondamentali per realizzare progetti di successo”, conclude Paolo Sironi, amministratore delegato di Intesi Group.