Intesi Group: firma digitale veloce con lo SPID

Rendere più veloce la firma digitale di un documento, accelerando l’emissione di un certificato digitale di firma elettronica. Con l’uso di SPID si può. In qualità di Identità Digitale (eID) con “high-level of assurance”, in base alla classificazione eIDAS, SPID infatti permette a ogni cittadino di apporre una firma elettronica qualificata su un qualsiasi documento, saltando la noiosa fase di identificazione perchè già in possesso di un’identità digitale. In pochi click si può ottenere sia con certificato one-shot che con certificato a lunga durata.

Intesi Group, già Certification Authority e Qualified Trust Service Provider (QTSP) europeo in conformità ad eIDAS, ha da tempo deciso di integrare all’interno delle proprie soluzioni quei servizi di autenticazione basati su Identity Provider (IDP) pubblici e privati che fanno da enabler ai Trust Services e ai servizi di firma in particolare. Con il risultato di tagliare drasticamente i tempi legati alla identificazione del firmatario e alla raccolta di dati personali e copia dei documenti di identità, che rappresenta il vincolo necessario per l’emissione di un certificato digitale di firma elettronica.

“Grazie all’integrazione diretta con l’infrastruttura Sp, il cliente finale effettua l’autenticazione e, Intesi Group riceve, in totale sicurezza, dal provider Spid un set minimale e autorizzato di dati dell’utente con cui, in qualità di Certification Authority, emette il certificato di firma elettronica qualificata”, spiega Francesco Barcellini, responsabile dei servizi di certificazione di Intesi Group.

In termini di offerta, Intesi Group propone due opzioni:

Con certificato one-shot: l’utente si autentica con SPID e firma il documento. Il certificato digitale di firma elettronica qualificata viene emesso in automatico al termine dell’autenticazione e con validità limitata alla transazione di firma.

Con certificato a lunga durata: l’utente si autentica con SPID e ottiene un certificato digitale di firma elettronica qualificata valido per 1 anno o per 3 anni, durante i quali ha un numero illimitato di firme.

I certificati a lunga durata sono acquistabili online sullo Store di Intesi Group.

I certificati possono essere utilizzati per firmare immediatamente con Valid Desk, l’applicazione desktop gratuita di Intesi Group.

“Lavoriamo ogni giorno per rendere i nostri servizi accessibili a tutti. La digitalizzazione non deve essere un mero adeguamento di processi interni di una azienda, quanto un’ottimizzazione dello stile di vita a cui ogni individuo deve aspirare. Noi dobbiamo fornirgli degli strumenti per farlo in maniera semplice e sicura – dichiara Francesco Vetrano, Business Development Manager di Intesi Group -. In quest’ottica stiamo adeguando le nostre soluzioni di firma elettronica con tecnologie note e abilitanti in modo da permettere l’accesso e l’utilizzo ad una platea sempre più grande di utenti. L’utilizzo di Spid ha esattamente questo obiettivo”.