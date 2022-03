Intesi Group aggiunge ai suoi servizi i Qualified e-Seals per l’accesso al data base EPREL

Dal 1° marzo è diventato operativo il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL, EU Product Database for Energy Labelling). Per poter inserire i propri prodotti nel database, i produttori devono ora compilare una dichiarazione specifica in formato .pdf e procedere alla verifica dell’identità utilizzando un Qualified e-Seal, sigillo elettronico qualificato che costituisce l’equivalente della firma elettronica qualificata per le aziende e le organizzazioni.

Intesi Group annuncia che in qualità di Qualified Trust Serice Provider, certificato ai sensi del regolamento eIDAS in Italia ed in Europa ed elencato nella TSL della Commissione Europea, è titolato ad emettere Qualified e-Seal utilizzabili per la registrazione nel database EPREL.

Cosa cambia

Dallo scorso 1° marzo tutti i produttori, importatori o rivenditori che risiedono nell’Unione Europea e desiderino commercializzare apparecchiature elettriche in Europa devono registrare i propri prodotti su EPREL per ottenere la nuova etichetta energetica e avviare le attività commerciali.

“La Commissione Europea richiede che l’identità dei produttori interessati ad accedere e a registrare i propri prodotti su EPREL sia verificata attraverso un Qualified e-Seal (Sigillo Elettronico Qualificato). L’obiettivo è quello di migliorare l’integrità, l’identità e l’affidabilità delle informazioni registrate nel database. EPREL verificherà: l’esistenza del fornitore; se il fornitore risiede nell’Unione Europea o in Irlanda del Nord; se chi opera ha i poteri necessari per farlo”, spiega una nota di Intesi Group.

La registrazione dei prodotti nella banca dati consente la creazione delle nuove etichette energetiche con QRcode che permettono ai consumatori di accedere alle informazioni sui prodotti. Si potrà disporre così di un elenco delle apparecchiature regolarmente etichettate e si permetterà alle autorità di svolgere attività di sorveglianza.

I prodotti coinvolti

I prodotti da registrare nel database EPREL in base alla nuova normativa sono:

condizionatori

elettrodomestici da cucina (domestici)

lavastoviglie (domestiche)

scaldabagni

lampade

stufe

forni

apparecchi frigoriferi (domestici)

refrigerazione (professionale)

televisori

asciugatrici

unità di ventilazione (residenziali)

lavatrici (domestiche)

aspirapolvere

pneumatici (nei prossimi mesi).

La lista è in costante aggiornamento.

Intesi Group, tra i primi Qualified Trust Serice Provider ad offrire questa soluzione EU compliant, consente di ottenere in pochi click Qualified e-Seal illimitati per caricare le informazioni nel database EPREL.