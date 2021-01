Intesi Group riconosciuta representative vendor nel rapporto Gartner 2020

Intesi Group, fornitore leader di soluzioni di firma elettronica e qualified trust service provider (qtsp), ha annunciato oggi di essere stata identificata come representative vendor nel report Gartner “Market Guide for Electronic Signature” edizione 2020. La soluzione Intesi Group è stata classificata come regional, full-service enterprise electronic, and digital signature platform.

“Dopo essere stata menzionato nella Gartner Market Guide for the Electronic Signature nel 2017, Intesi Group diventa ancora una volta uno dei vendor di riferimento per questo segmento di mercato. Questa è la conferma che i nostri investimenti e sforzi hanno saputo cogliere le esigenze del mercato per fornire le giuste soluzioni e portare valore in linea con le aspettative di prospect e clienti – ha affermato Paolo Sironi, amministratore delegato di Intesi Group -. Siamo certi che queste valutazioni di Gartner rafforzeranno la nostra posizione sul mercato e il livello di trust con i nostri attuali e potenziali clienti”.