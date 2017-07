La recensione: “Io merito credito”, una guida pratica per muoversi nel complesso mondo dei finanziamenti

di

Un pratico portolano del credito, per imparare a gestire nel modo migliore, grazie a una serie di consigli concreti e suggerimenti semplici e diretti, il proprio rapporto con il non sempre facile mondo dei finanziamenti. Non un manuale di taglio accademico, ma una guida chiara che, senza pretesa di completezza assoluta, analizza i principali concetti e le dinamiche collegati alla richiesta e alla concessione di denaro, a cominciare dal momento in cui si decide di domandare un prestito fino a spiegare le nozioni più “tecniche”, come rating, invoice financing e factoring. Nasce così “Io merito credito. L’abc per non prenderlo in banca” (ArtEventBok Edizioni; 18,00 euro), volume scritto da Giordano Guerrieri, con prefazione dell’imprenditore e formatore Alfio Bardolla, autore di numerosi testi in materia di trading, investimenti e business.

“Ho deciso di scrivere questo libro perché mi sono reso conto in questi anni di professione che uno dei motivi fondamentali che hanno causato problemi con gli istituti di credito e verso il mondo creditizio è proprio la mancanza totale delle conoscenze di base – racconta Guerrieri, che dal 1997 si occupa di consulenza del credito e che attualmente ricopre il ruolo di area manager del mediatore creditizio Primo Network s.r.l. -. Nessuno ci insegna cosa si deve fare per accendere un finanziamento, quale tra i tanti disponibili scegliere o come controllare gli indicatori di costo di un prodotto acquistato. Non dobbiamo essere esperti di finanza aziendale o conoscere ogni piccolo dettaglio e articolo di un contratto di finanziamento, ma per fare le scelte giuste è necessario avere almeno le basi per capire se quello che stiamo facendo fa al caso nostro oppure no”.

Il linguaggio volutamente semplice e colloquiale usato dall’autore è stato scelto “perché sono le persone comuni – sottolinea Guerrieri – che hanno bisogno di crescere sotto questo punto di vista e non gli esperti o i grandi imprenditori. All’interno del libro ho indicato 6 comportamenti utili per iniziare correttamente una richiesta di finanziamento e 16 consigli pratici per tutelare al massimo le proprie scelte. Dialogare su un piano di parità con gli istituti finanziari e creditizi ci permette di sapere quali sono le scelte per noi più opportune. E anche per gli stessi istituti è sicuramente vantaggioso avere a che fare con clienti consapevoli e preparati. Il mio libro non pretende certo di risolvere i problemi del mondo del credito ma vuole essere di stimolo a chi aspira a porsi non come semplice spettatore passivo in balia degli eventi e delle decisioni altrui bensì come soggetto consapevole della realtà che lo circonda”.

