Accordo fra Ir Top Consulting e Mediocredito Trentino Alto Adige per supportare le Pmi alla quotazione su Aim Italia

È stato siglato questa mattina a Trento un accordo di partnership fra Ir Top Consulting e Mediocredito Trentino Alto Adige. Due realtà che mettono a fattor comune professionalità ed esperienza per supportare le piccole medie imprese del Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna nell’accesso al capitale di rischio attraverso la quotazione su Aim Italia.

Aim Italia è la piattaforma riservata a investitori istituzionali e professionali e ad aziende che vogliono quotarsi sul mercato della Borsa Italiana dedicato alle Pmi. Grazie a minori requisiti in fase di ammissione e minori adempimenti post quotazione, Aim Italia rappresenta lo strumento ideale per rispondere alle esigenze finanziarie delle Pmi italiane che hanno obiettivi di ampliamento della visibilità e di raccolta di capitale per la crescita e l’internazionalizzazione.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, che conferma la mission che ci ha contraddistinto sin dalla nostra nascita: aiutare le Pmi nella ricerca di capitale per la crescita attraverso l’accesso alla Borsa – ha dichiaratoAnna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top Consulting -. Alla luce delle condizioni vantaggiose di contesto, la quotazione su Aim si configura oggi come lo strumento finanziario più efficace per raccogliere capitale in equity a sostegno di tutte le società che vogliono svilupparsi in Italia e all’estero e ampliare la propria quota di mercato“.

Mediocredito Trentino Alto Adige,- la banca per l’impresa con sede a Trento, negli ultimi anni ha investito particolari energie nel migliorare le proprie competenze e la propria esperienza a servizio della clientela corporate, proponendo nuove operazioni nella finanza straordinaria e strumenti finanziari innovativi, come ad esempio i mini-bond.

“Questo accordo va nell’ottica di rafforzare ulteriormente il legame con la clientela corporate con un servizio di consulenza specifico per le Pmi interessate ad approcciare il mercato dei capitali e in particolare la quotazione nel comparto Aim Italia – ha aggiunto Diego Pelizzari, direttore generale di Mediocredito Trentino Alto Adige -.Credo sia un’opportunità importante per le Pmi del nord-est che va seguito con particolare attenzione e professionalità” continua Diego Pelizzari “per questi motivi abbiamo deciso di collaborare con un partner altamente qualificato, la Ir Top Consulting, società con un’importante esperienza sul mercato dei capitali e nella quotazione diretta”.

