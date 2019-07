iRealtors (Relabora) e Iad, siglato accordo di partnership

iRealtors, società di Relabora specializzata nella digitalizzazione documentale e contrattuale, e Iad, società specializzata nella compravendita immobiliare, comunicano l’inizio di una partnership che punta ad alzare ulteriormente il livello dei servizi proposti.

Iad è un network di consulenti immobiliari indipendenti basato su un innovativo modello di business che unisce immobiliare, strumenti digitali, network marketing e dematerializzazione delle agenzie fisiche. Fondato in Francia nel 2008, il gruppo avvia il suo sviluppo internazionale nel 2015 con l’apertura della filiale portoghese. Nel 2018 il network estende ulteriormente i suoi confini con l’inaugurazione delle filiali italiana e spagnola. Oggi la rete Iad conta più di 8000 consulenti in Europa.

iRelators è l’innovativo servizio che permette di digitalizzare l’intero processo documentale consentendo la sottoscrizione a distanza della modulistica, l’accesso alle visure on line e la firma del contratto anche a distanza, solo per citare alcune delle funzionalità, tramite un’apposita applicazione disponibile per smartphone o tablet.

L’utilizzo strategico delle tecnologie digitali consente agli agenti di operare con maggiore flessibilità e autonomia, ed è su tale visione condivisa che Iad e iRealtors fondano la loro collaborazione. Grazie ai servizi offerti da iRealtors, gli agenti Iad potranno gestire più rapidamente le proprie necessità documentali e le firme degli incarichi ovunque si trovino, unicamente grazie al supporto del proprio pc, tablet o smartphone. In questo modo, avranno maggior tempo e risorse a disposizione da dedicare all’acquisizione e alla compravendita immobiliare, aumentando, al contempo, la qualità e l’efficienza del servizio offerto al cliente.